Погода в Україні на сьогодні, 30 березня 2020

Майже на всіх регіонах країни хмарна з проясненнями погода, однак українцям доведеться приготуватися до похолодання через арктичний циклон, який пануватиме з 31 березня до 2 квітня.

У західних регіонах синоптики прогнозують мокрий сніг. Температура вдень 2°…8°, вночі 0°…5°.

На Півночі опади не передбачаються, погода буде хмарною з проясненнями. Повітря прогріється до 12° вдень і 6° вночі.

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У центральних і східних областях також сухо, температура вдень 13°…15°, вночі 3°…5°.

На Півдні найтепліше: вдень 16°…18°, вночі 3°…5°.

Нагадаємо, за прогнозами метеорологів, літо 2020 на Україні буде дуже спекотним. Температура може сягати +40°C.