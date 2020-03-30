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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 30 березня

30 березня відзначають День Лади – покровительки кохання та шлюбу.

За церковним календарем, віряни сьогодні вшановують пам’ять Преподобного Олексія, чоловіка Божого​.

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Іменини святкують Олексій, Зосим, Макар, Віктор, Парфен, Павло, Патрикій, Ірина, Леонард, Ян.

Прикмети на 30 березня:

  • Якщо на Олексія тепло, то й весна буде теплою.
  • Гуси летять високо – чекай снігопаду.
  • Якщо сплести 30 березня сітку і відправитися з нею на риболовлю, то весь рік риба добре ловитися буде.

Що не можна робити 30 березня:

  • Сьогодні не можна позичати родичам гроші.
  • Заборонено влаштовувати гучні святкування, оскільки триває піст.
  • Не варто сьогодні починати велику справу.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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