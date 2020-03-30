30 березня відзначають День Лади – покровительки кохання та шлюбу.
За церковним календарем, віряни сьогодні вшановують пам’ять Преподобного Олексія, чоловіка Божого.
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Іменини святкують Олексій, Зосим, Макар, Віктор, Парфен, Павло, Патрикій, Ірина, Леонард, Ян.
Прикмети на 30 березня:
- Якщо на Олексія тепло, то й весна буде теплою.
- Гуси летять високо – чекай снігопаду.
- Якщо сплести 30 березня сітку і відправитися з нею на риболовлю, то весь рік риба добре ловитися буде.
Що не можна робити 30 березня:
- Сьогодні не можна позичати родичам гроші.
- Заборонено влаштовувати гучні святкування, оскільки триває піст.
- Не варто сьогодні починати велику справу.
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