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Який сьогодні, 30 березня, місячний день

30 березня Місяць перебуває в знаку Близнюки. Це 7 місячний день.

Гарний час, щоб правильно почати тиждень. Рекомендується більше часу приділяти саморозвитку і не витрачати енергію на дрібниці.

Сприятливий період для того, щоб займатися будь-якими фінансовими операціями або угодами з цінними паперами.

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7 місячний день може благотворно позначатися на тих, хто підходить до будь-якої справи з високим рівнем самоорганізації.

Що можна робити 30 березня: займатися фінансовими операціями.

Що категорично не можна робити на 7 місячний день: зловживати алкоголем.

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