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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 31 березня (КАРТА)

В Україні 31 березня очікується похолодання. У деяких регіонах вночі прогнозують заморозки.

У західних областях очікується +4-6° вдень, вночі від -2° до -6°.

Похолодання прогнозують і у північних регіонах. Повітря прогріється до +5° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до -2-4°.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

У центральних областях температура вдень становитиме +3-5°, вночі від -1° до -3°.

Тепліше буде у східних та південних регіонах. Синоптики прогнозують від +7° до +10° вдень. Вночі також очікується плюсова температура від +2° до +4°.

Погода в Україні на сьогодні, 31 березня 2020

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.

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