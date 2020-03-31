PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 31 березня

31 березня, за церковним календарем, віряни вшановують пам’ять святителя Кирила Єрусалимського.

Він народився у Єрусалимі. З повноліття прийняв чернецтво, а згодом його посвятили у сан пресвітера.

У давнину у цей день просили дощів для зростання насіння.

Іменини 31 березня святкують Кирило, Данило, Дмитро і Трохим.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Прикмети на 31 березня:

  • Цвіте мати-й-мачуха – чекайте потепління.
  • Прилетіли лебеді 31 березня – незабаром настане тепло.
  • Кружляє мошкара – буде хороший урожай грибів.
  • На Кирилів день не можна ходити в гості – там удачу залишиш.

Що не можна робити 31 березня:

  • У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім’ї є маленька дитина.
  • Не можна відкривати двері стороннім людям, купаючи дитину, – це може призвести до нещастя.
  • Не рекомендується робити покупки – вони будуть невдалими.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка