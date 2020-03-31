31 березня, за церковним календарем, віряни вшановують пам’ять святителя Кирила Єрусалимського.

Він народився у Єрусалимі. З повноліття прийняв чернецтво, а згодом його посвятили у сан пресвітера.

У давнину у цей день просили дощів для зростання насіння.

Іменини 31 березня святкують Кирило, Данило, Дмитро і Трохим.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Прикмети на 31 березня:

Цвіте мати-й-мачуха – чекайте потепління.

Прилетіли лебеді 31 березня – незабаром настане тепло.

Кружляє мошкара – буде хороший урожай грибів.

На Кирилів день не можна ходити в гості – там удачу залишиш.

Що не можна робити 31 березня:

У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім’ї є маленька дитина.

Не можна відкривати двері стороннім людям, купаючи дитину, – це може призвести до нещастя.

Не рекомендується робити покупки – вони будуть невдалими.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.