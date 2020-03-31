31 березня, за церковним календарем, віряни вшановують пам’ять святителя Кирила Єрусалимського.
Він народився у Єрусалимі. З повноліття прийняв чернецтво, а згодом його посвятили у сан пресвітера.
У давнину у цей день просили дощів для зростання насіння.
Іменини 31 березня святкують Кирило, Данило, Дмитро і Трохим.
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Прикмети на 31 березня:
- Цвіте мати-й-мачуха – чекайте потепління.
- Прилетіли лебеді 31 березня – незабаром настане тепло.
- Кружляє мошкара – буде хороший урожай грибів.
- На Кирилів день не можна ходити в гості – там удачу залишиш.
Що не можна робити 31 березня:
- У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім’ї є маленька дитина.
- Не можна відкривати двері стороннім людям, купаючи дитину, – це може призвести до нещастя.
- Не рекомендується робити покупки – вони будуть невдалими.
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