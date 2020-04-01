1 квітня відзначається День сміху. Щорічно в цей день всі жартують і розігрують тих, хто поруч.

У всьому світі люди піднімають собі та іншим настрій, жартують і радіють в найвеселіше і позитивне свято в році.

Факти ICTV підготували кращі привітання з Днем сміху 2020.

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З 1 квітням я вітаю,

Розслаблятись – нарікаю!

Смійся добре й веселись,

Вище ніс і посміхнись!

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Починай вже жартувати!

Буде більше нехай сміху,

Аби сотні років жити!

Відзначають свято сміху,

Немов цілий білий світ

З’їв смішинку на обід!

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Перше квітня, перше квітня

Ха-ха-ха – брехня всесвітня.

Всіх вітаю я з цим днем,

Будь не дурнем, будь конем!

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Зранку сонечко засяє

Нам про свято нагадає

1 квітня відзначаєм

Наших друзів з ним вітаєм

Розіграєм їх на втіху

Хай живіт тріщить від сміху!

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Вітаю з 1 квітня! У мене є для тебе найцінніший подарунок – це мішок щастя і кошик гарного настрою. Можеш не економити, мого подарунка вистачить до наступного Дня сміху.

До речі, раніше ми писали, як відзначають День дурня у різних країнах світу.