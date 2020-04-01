1 квітня відзначається День сміху. Щорічно в цей день всі жартують і розігрують тих, хто поруч.
У всьому світі люди піднімають собі та іншим настрій, жартують і радіють в найвеселіше і позитивне свято в році.
Факти ICTV підготували кращі привітання з Днем сміху 2020.
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З 1 квітням я вітаю,
Розслаблятись – нарікаю!
Смійся добре й веселись,
Вище ніс і посміхнись!
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Починай вже жартувати!
Буде більше нехай сміху,
Аби сотні років жити!
Відзначають свято сміху,
Немов цілий білий світ
З’їв смішинку на обід!
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Перше квітня, перше квітня
Ха-ха-ха – брехня всесвітня.
Всіх вітаю я з цим днем,
Будь не дурнем, будь конем!
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Зранку сонечко засяє
Нам про свято нагадає
1 квітня відзначаєм
Наших друзів з ним вітаєм
Розіграєм їх на втіху
Хай живіт тріщить від сміху!
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Вітаю з 1 квітня! У мене є для тебе найцінніший подарунок – це мішок щастя і кошик гарного настрою. Можеш не економити, мого подарунка вистачить до наступного Дня сміху.
До речі, раніше ми писали, як відзначають День дурня у різних країнах світу.