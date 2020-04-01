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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 1 квітня (КАРТА)

Погода в Україні на 1 квітня очікується сонячною на всій території.

Так, на Заході передбачають від +5 до +10 вдень та від -2 до -7 вночі.

На Півночі країни синоптики прогнозують до +7 градусів вдень та до -7 вночі.

погода 1 квітня

У Києві вдень температура коливатиметься від +5 до +7.

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На Сході очікується також до +7.

У південних областях країни синоптики прогнозують до +9 вдень.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.

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