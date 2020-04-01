Термопот: для чого потрібен та як вибрати

Термопот – це гібрид чайника та термоса, який використовується для нагрівання води та підтримки певної температури. Він має просту конструкцію: резервуар для води, нагрівальний елемент і систему керування.

Резервуар розраховано на 2-6 літрів, тому такі електроприлади використовуються переважно в офісах, кафе, великих сім’ях. Це простий та вигідний спосіб нагріти одразу велику кількість рідини та підтримувати її температуру.

Термопот та чайник: у чому відмінності

Між чайником та термопотом існує кілька відмінностей, головні з яких:

об’єм;

потужність;

швидкість нагрівання;

функції;

вартість.

Чайник розраховано на 3-4 чашки, а термопот може нагріти від 2 до 6 літрів рідини. На кип’ятіння такого обсягу знадобиться досить багато часу, адже потужність приладу 700-1 000 Вт. Звичайний електрочайник має потужність близько 1 500 Вт, що дозволяє швидко закип’ятити 1-2 літри води.

Невелика потужність робить термопот економним. У режимі підтримки температури він споживає 30-70 Вт. Термопот відрізняється більшими габаритами та вагою, а також потребує стаціонарного розміщення. Для зручності користування він оснащений помпою, тому вода наливається автоматично, коли натискається кнопка.

Крім того, можна скористатися функцією відкладеного старту і запланувати час, коли вода має бути нагрітою. На відміну від чайника, термопот може не лише кип’ятити, але й нагрівати до 60-90 градусів. Це дозволяє вибрати оптимальну температуру для заварювання різних сортів чаю та інших потреб.

Як вибрати термопот

Щоб вибрати термопот, варто звернути увагу на такі характеристики:

обсяг резервуару;

потужність;

нагрівальний елемент;

спосіб подачі води;

додаткові функції.

Обсяг резервуару можна обирати на власний розсуд. Чим більше води ви використовуєте за день, тим більшим має бути і обсяг. Потужність стартує від 700 Вт, максимальна рекомендована – 1 000 Вт.

Читайте: Безпечні покупки в інтернеті: як не віддати шахраям гроші

У перших моделях термопотів використовували відкритий нагрівальний елемент, але сьогодні більшість моделей – дискові. ТЕН ховається під диском, тому не контактує з рідиною і збережений від накипу. Це продовжує термін служби приладу та допомагає зберігати всі його функції.

Подача води може здійснюватись автоматично (вода тече, коли чашку підставляють під пристрій), також напівавтоматично (електричний насос починає працювати після натискання кнопки) або вручну. Серед корисних додаткових функцій – таймер увімкнення, блокування під час кип’ятіння, вибір температурного режиму. Якісна техніка робить життя комфортним та допомагає зекономити час.

До слова, раніше ми писали про переваги та недоліки бензинових та електричних тримерів.