Топ-5 безкоштовних курсів від Coursera

Coursera – відомий освітній онлайн-ресурс, створений професорами Стенфордського університету.

На сайті розміщено понад 4 тис. курсів з 160 предметів та спеціалізацій, які розробляють у кращих університетах світу.

У зв’язку з пандемією Covid-19 ресурс Coursera безкоштовно відкрив доступ до більш як 3 800 своїх курсів.

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Щоб карантин став більш продуктивним, Факти ICTV зібрали список цікавих безкоштовних курсів від Coursera.

Гітара для початківців

Курс англомовний, доступні російські субтитри

Курс Гітара для початківців допоможе новачкам ознайомитись з необхідними навичками для гри на акустичній або електричній гітарі. Ви зможете вивчити простий підхід до гри на інструменті. Курс поєднує вивчення інструменту, технік виконання та базової теорії музики.

Матеріал представлено зрозуміло та поетапно: навчання починається з будови гітари, назв струн та настроювання інструменту. Учні зможуть навчитися розробляти правильну техніку та застосовувати теоретичні знання до своєї гри.

Як написати резюме

Курс англомовний, доступні російські субтитри

Курс Як написати резюме пропонує навчитись створювати якісне професійне резюме. Учням будуть представлені кращі зразки резюме, а також сучасні тенденції, що пов’язані з їх створенням.

Протягом створення резюме учнів супроводжуватимуть експерти з питань кар’єри та професійні рекрутери. Все, що вам знадобиться – це комп’ютер та велике бажання створити професійне резюме.

Що таке корупція: антикорупція та відповідність

Курс англомовний, доступні українські та російські субтитри

Ви коли-небудь платили за те, що вам зробили послугу?

Курс Що таке корупція допоможе зрозуміти, у чому різниця між чайовими у ресторані та хабарем за підписання контракту.

Учням буде представлено типи та наслідки корупції, а також генеза сучасних антикорупційних законів. Автори курсу на прикладах США та Великобританії детально розглянуть практичні стратегії створення політики та процедур дотримання норм, що стосуються запобігання корупції.

Теорія брехні: профайлінг

Курс російськомовний

Курс Теорія брехні простою і зрозумілою мовою дає наукові знання і практики, як виявити брехню за допомогою вербальних і невербальних методів.

Після проходження курсу ви легко навчитеся зчитувати ознаки брехні, а також оцінювати сильні і слабкі сторони опонента.

Епідемії – динаміка інфекційних захворювань

Курс англомовний, доступні російські субтитри

Всього лиш 150 років тому у людей були дуже високі шанси померти від інфекційних захворювань.

З того часу наука досягла істотних результатів у дослідженні інфекційних захворювань – як інфекція поширюється, як її можна уникнути та вилікувати. Однак такі захворювання, як ВІЛ/СНІД, малярія, туберкульоз чи грип, як і раніше, є основними вбивцями у всьому світі, і нові захворювання, що виникають, зокрема й Covid-19, є постійною загрозою для здоров’я населення.

Курс Епідемії – динаміка інфекційних захворювань стане у пригоді не лише медикам. Учні дізнаються усе про грип, кашлюк та малярію, а також оцінять важливість щеплень та роль соцмереж у поширенні вірусів.

Нещодавно Факты ICTV публікували топ-7 безкоштовних освітніх ресурсів для дітей на час карантину.