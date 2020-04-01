Як дезінфікувати респіратори та маски

Респіраторні маски типу №95 можна використовувати повторно, за умови правильного дезінфікування.

Маски №95 щільно прилягають до обличчя, складаються з трьох захисних шарів, не містять алергенів і скловолокна, і добре пропускають кисень. Щоб такі респіратори можна було використовувати повторно, їх потрібно дезінфікувати.

Спосіб 1

Залиште респіратор на відкритому повітрі в суху погоду на 3-4 дні, щоб він повністю висох. Щоб вірус жив, йому потрібне сприятливе середовище – якщо повністю висушити маску протягом трьох-чотирьох днів, коронавірус загине.

Якщо ви повинні одягати маску щодня, рекомендується придбати чотири штуки: кожен день ви будете використовувати нову, а попередня у цей час сушитиметься.

При цьому маски краще не залишати під відкритим сонцем: ультрафіолет руйнує один з шарів маски – поліпропілен, через що вона може стати неефективною.

Спосіб 2

Простерилізувати респіратор в духовці, підвісивши його так, щоб він не торкався металевих поверхонь. Вірус SARS-CoV-2 гине при температурі 65°C і вище упродовж 30 хв.

Коли знімаєте маску, не чіпайте руками її внутрішню частину. Після зняття респіратора обов’язково вимийте руки з милом протягом 20 секунд.

Одноразові медичні маски потрібно змінювати кожні 2 години, однак, якщо у вас тканинні маски, то їх варто щодня прати і пропарювати праскою.

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