Apple представить iPhone 9 15 квітня.

Про це повідомив американський блогер Джон Проссер. За його словами, це рішення було ухвалене на нараді компанії.

iPhone 9 надійде в продаж 22 квітня.

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iPhone 9 отримає такий само дизайн, як у iPhone 8. У нього буде 4.7-дюймовий дисплей, 3 ГБ оперативної пам’яті, до 128 ГБ сховища і три забарвлення: чорне, біле і червоне.

Працюватиме гаджет на чіпі A13 Bionic, як в iPhone 11. Ціна смартфона буде бюджетною – близько $400.

Нагадаємо, 19 березня Apple без публічної презентації анонсувала вихід нового iPad Pro та оновленого MacBook Air.