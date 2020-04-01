1 квітня святкують Всесвітній день дурня або День сміху. Цього дня заведено розігрувати рідних, друзів і просто знайомих або жартувати над ними.
До того ж, зараз у всій України триває карантин, тому покращити настрій близькій людині – це чудовий вчинок!
Однак зверніть увагу, що від розіграшу повинно бути весело усім, а не лише виконавцю. Головне правило першоквітневих жартів – не образити людину.
Ми зібрали для вас 5 оригінальних ідей, як розіграти друга на карантині.
Пісня у радіоефірі
Цей розіграш більше підійде для вашої другої половинки.
Попросіть когось із друзів подзвонити вашій дівчині та представитися діджеями радіостанції.
У них зараз в прямому ефірі романтична рубрика, і ось вони набрали випадковий номер, потрапили на неї – і тепер вона повинна виконати пісню своєму хлопцеві.
Наголосіть, що відмовлятися дуже негарно, адже її вже слухають тисячі людей.
Хто сильніше
Якщо вам вже набридло сидіти вдома, а сусіди на час карантину стали вашими найкращими друзями, влаштуйте для них невеличкий розіграш.
Візьміть довгу мотузку та прив’яжіть протилежні в коридорі двері мотузками одне до одного і постукайте в обоє дверей. Нехай поміряються силами!
Однак такий пранк варто влаштовувати, якщо ви добре знайомі зі своїми сусідами і впевнені, що надалі проблем не виникне.
Адекватна реакція
Подібні розіграші стають дедалі популярнішими у Tik-Tok. Суть полягає у тому, аби постати перед своїм знайомим у незвичному образі та зняти його реакцію на відео.
Наприклад, можна зробити собі закривавлене обличчя, створити у сусідній кімнаті гуркіт і вибігти у такому вигляді до знайомого.
Новий робочий стіл
Якщо ваш друг не розлучається з комп’ютером, зробіть скріншот його робочого столу. Збережіть зображення у файл і відкрийте у програмі перегляду зображень. Насолоджуйтеся тим, як ваш друг спробує відкрити меню Пуск або клікнути на ярлик.
Англомовний друг
Ну і простенький прикол під кінець.
Для початку знайдіть людину, яка відмінно або добре знає англійську мову і попросіть англійською сказати такі слова:
- Я один м’яч.
- Я дві піци.
- Блакитна вода.
За статистикою, 99,9% щойно спробували це зробити.