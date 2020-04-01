1 квітня святкують Всесвітній день дурня або День сміху. Цього дня заведено розігрувати рідних, друзів і просто знайомих або жартувати над ними.

До того ж, зараз у всій України триває карантин, тому покращити настрій близькій людині – це чудовий вчинок!

Однак зверніть увагу, що від розіграшу повинно бути весело усім, а не лише виконавцю. Головне правило першоквітневих жартів – не образити людину.

Ми зібрали для вас 5 оригінальних ідей, як розіграти друга на карантині.

Пісня у радіоефірі

Цей розіграш більше підійде для вашої другої половинки.

Попросіть когось із друзів подзвонити вашій дівчині та представитися діджеями радіостанції.

У них зараз в прямому ефірі романтична рубрика, і ось вони набрали випадковий номер, потрапили на неї – і тепер вона повинна виконати пісню своєму хлопцеві.

Наголосіть, що відмовлятися дуже негарно, адже її вже слухають тисячі людей.

Хто сильніше

Якщо вам вже набридло сидіти вдома, а сусіди на час карантину стали вашими найкращими друзями, влаштуйте для них невеличкий розіграш.

Візьміть довгу мотузку та прив’яжіть протилежні в коридорі двері мотузками одне до одного і постукайте в обоє дверей. Нехай поміряються силами!

Однак такий пранк варто влаштовувати, якщо ви добре знайомі зі своїми сусідами і впевнені, що надалі проблем не виникне.

Адекватна реакція

Подібні розіграші стають дедалі популярнішими у Tik-Tok. Суть полягає у тому, аби постати перед своїм знайомим у незвичному образі та зняти його реакцію на відео.

Наприклад, можна зробити собі закривавлене обличчя, створити у сусідній кімнаті гуркіт і вибігти у такому вигляді до знайомого.

Новий робочий стіл

Якщо ваш друг не розлучається з комп’ютером, зробіть скріншот його робочого столу. Збережіть зображення у файл і відкрийте у програмі перегляду зображень. Насолоджуйтеся тим, як ваш друг спробує відкрити меню Пуск або клікнути на ярлик.

Англомовний друг

Ну і простенький прикол під кінець.

Для початку знайдіть людину, яка відмінно або добре знає англійську мову і попросіть англійською сказати такі слова:

Я один м’яч. Я дві піци. Блакитна вода.

За статистикою, 99,9% щойно спробували це зробити.