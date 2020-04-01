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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 1 квітня

1 квітня святкують Всесвітній день дурня та День сміху. Цього дня заведено розігрувати своїх друзів та покращувати настрій оточуючим.

Також віряни відзначають день двох християнських святих – Хрисанфа і Дарії Римських, що жили в 3 столітті.

Іменини сьогодні святкують Дар’я, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.

Народні прикмети на 1 квітня: 

  • Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо.
  • Дощ на Дарини – ознака того, що влітку посухи не буде.
  • Залежаний сніг – літо буде поганим.
  • Вночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.
  • Яка погода на 1 квітня – таким буде і жовтень.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Що не можна робити 1 квітня: 

  • не можна лаятись;
  • не можна займатися тяжкою фізичною роботою;
  • не можна зловживати спиртним.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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