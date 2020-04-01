1 квітня святкують Всесвітній день дурня та День сміху. Цього дня заведено розігрувати своїх друзів та покращувати настрій оточуючим.

Також віряни відзначають день двох християнських святих – Хрисанфа і Дарії Римських, що жили в 3 столітті.

Іменини сьогодні святкують Дар’я, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.

Народні прикмети на 1 квітня:

Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо.

Дощ на Дарини – ознака того, що влітку посухи не буде.

Залежаний сніг – літо буде поганим.

Вночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.

Яка погода на 1 квітня – таким буде і жовтень.

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Що не можна робити 1 квітня:

не можна лаятись;

не можна займатися тяжкою фізичною роботою;

не можна зловживати спиртним.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.