1 квітня святкують Всесвітній день дурня та День сміху. Цього дня заведено розігрувати своїх друзів та покращувати настрій оточуючим.
Також віряни відзначають день двох християнських святих – Хрисанфа і Дарії Римських, що жили в 3 столітті.
Іменини сьогодні святкують Дар’я, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.
Народні прикмети на 1 квітня:
- Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо.
- Дощ на Дарини – ознака того, що влітку посухи не буде.
- Залежаний сніг – літо буде поганим.
- Вночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.
- Яка погода на 1 квітня – таким буде і жовтень.
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Що не можна робити 1 квітня:
- не можна лаятись;
- не можна займатися тяжкою фізичною роботою;
- не можна зловживати спиртним.
Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.