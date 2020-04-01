У середу, 1 квітня, Місяць перебуває в знаку Рак. Це 9 місячний день.

Сприятливий день для укладання важливих угод і кардинальних змін. Рекомендується більше часу приділити саморозвитку.

Астрологи радять обережніше ставитися до кредитування і дачі грошей у борг. Є ризик, що вам доведеться довго чекати повернення коштів.

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У 9 місячний день необхідно стримувати негативні емоції і просити вибачення у близьких.

Що можна робити 1 квітня: укладати важливі угоди.

Що категорично не можна робити в 9 місячний день: вступати в конфлікти.

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