У середу, 1 квітня, Місяць перебуває в знаку Рак. Це 9 місячний день.
Сприятливий день для укладання важливих угод і кардинальних змін. Рекомендується більше часу приділити саморозвитку.
Астрологи радять обережніше ставитися до кредитування і дачі грошей у борг. Є ризик, що вам доведеться довго чекати повернення коштів.
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У 9 місячний день необхідно стримувати негативні емоції і просити вибачення у близьких.
Що можна робити 1 квітня: укладати важливі угоди.
Що категорично не можна робити в 9 місячний день: вступати в конфлікти.
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