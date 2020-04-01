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Факти / Lifestyle

З 1 квітня, тварини: два собаки врізалися у скляні двері один за одним

У Китаї власники двох собак не вигадали нічого кращого, щоб повеселитися під час самоізоляції, як обдурити чотириногих за допомогою скляних дверей.

Камери зняли, як два чарівні собаки, схожі на іграшкових пуделів, врізаються у скляні двері один за одним.

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На відео видно, що тварин кличе до себе дівчина на вулиці. Собаки із захопленням біжать до дверей, перш ніж пошкодувати про своє рішення.

Нагадаємо, відео футболіста до популярного челленджа Залишайся вдома стало вірусним через собаку-хамелеона.

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