У суботу, 4 квітня, невеликі дощі очікуються на заході та півночі країни, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.
Найвищу денну температуру синоптики прогнозують на Закарпатті, у центрі, на півдні та сході України – до +14.
У північних регіонах – від +9 до +11, на заході місцями максимум +7.
У Києві дощ, вночі 1-3, а вдень 9-11 вище нуля.
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У неділю, 5 квітня, на всій території України встановиться суха та сонячна погода, хоча вночі місцями можливі заморозки.
На Закарпатті та півдні до +14, у західних областях +12, на півночі та у центрі +11.
У східних регіонах максимум +10.
У столиці сухо, вночі від 0 до +2, вдень 8-10 градусів тепла.
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