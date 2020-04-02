У суботу, 4 квітня, невеликі дощі очікуються на заході та півночі країни, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.

Найвищу денну температуру синоптики прогнозують на Закарпатті, у центрі, на півдні та сході України – до +14.

У північних регіонах – від +9 до +11, на заході місцями максимум +7.

У Києві дощ, вночі 1-3, а вдень 9-11 вище нуля.

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У неділю, 5 квітня, на всій території України встановиться суха та сонячна погода, хоча вночі місцями можливі заморозки.

На Закарпатті та півдні до +14, у західних областях +12, на півночі та у центрі +11.

У східних регіонах максимум +10.

У столиці сухо, вночі від 0 до +2, вдень 8-10 градусів тепла.

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