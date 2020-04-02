Ілон Маск заборонив використання Zoom у SpaceX

У компанії Ілона Маска SpaceX почала діяти заборона на використання додатку для відеоконференцій Zoom.

Про це Маск повідомив усім працівникам компанії електронною поштою.

Причиною стала слабка захищеність додатку, що може спровокувати витік секретної інформації, яка обговорюється у колах SpaceX.

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– Ми розуміємо, що багато з вас користуються цим інструментом для проведення конференцій та підготовки робочих зустрічей. Будь ласка, користуйтеся відтепер електронною поштою, сервісом смс-повідомлень або телефонами як альтернативними засобами зв’язку, – йдеться у його зверненні.

Також від користування додатком Zoom відмовились у Національному управлінні США з аеронавтики і дослідження космічного простору.

Після кількох випадків стороннього підключення до відеозанять в американських школах Федерального бюро розслідувань США рекомедувало у цілях безпеки не користуватися Zoom.

Нагадаємо, експерти встановили, що додаток Zoom відправляв особисті дані користувачів до Facebook.