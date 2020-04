Не буде нудно на карантині: Джоан Роулінг запустила сайт для дітей

Знаменита британська письменниця Джоан Роулінг зробила подарунок дітям, які перебувають на карантині. Вона запустила сайт, на якому вони можуть познайомитися з чарівним світом Гаррі Поттера.

– Батькам, вчителям і опікунам, які працюють з дітьми на карантині, необхідно трохи магії. Ми хочемо, щоб дітям не було нудно вдома, тому я із задоволенням запускаю свій сайт, – написала вона у соцмережі.

На сайті Роулінг діти можуть безкоштовно послухати аудіокнигу Гаррі Поттер і Філософський камінь 20-ма мовами, а також розгадувати головоломки і брати участь у вікторинах.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020