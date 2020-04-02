Погода в Україні на сьогодні, 2 квітня 2020

Погода в Україні на 2 квітня очікується сонячною на всій території.

Так, на Заході передбачають від +9 до +12 вдень та від -2 до -4 вночі.

На Півночі країни синоптики прогнозують до +11 градусів вдень та до -3 вночі. На Сході очікується також до +11.

У південних областях країни синоптики прогнозують до +13 вдень.

У Києві вдень температура коливатиметься від +10 до +12.

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До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.