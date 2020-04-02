Resident Evil і Final Fantasy: у що пограти в квітні 2020

Карантин є прекрасним періодом для того, щоб бути геймером. У час, коли виходити з дому не варто, всі власники ПК і різних ігрових платформ можуть без зайвої причини прилипнути до екранів за проходженням чергової відеогри.

Звичайно, проблеми, які виникли у світі через карантин, можуть вплинути і на графік виходу відеоігор, однак на квітень про значні перенесення поки не заявляли.

Це означає, що всі охочі зможуть насолодитися новинками, більшість яких, найімовірніше, вдасться придбати лише у цифровому вигляді.

У квітні 2020 року очікується велика кількість релізів різних ігор, які вже встигли випробувати власники окремих платформ, тому стежте за актуальними для вас магазинами.

А Факти ICTV розкажуть вам про найбільш очікувані відеоігри квітня 2020 року.

Resident Evil 3

Недовго довелося чекати фанатам серії Resident Evil нового рімейка після колосального успіху другої частини. У перший тиждень квітня всі охочі зможуть зіграти в рімейк Resident Evil 3.

Якщо ви встигли зіграти в Resident Evil 2, то прекрасно знаєте, чого очікувати від нового рімейка. Тих же, хто ще не встиг ознайомитися з новою версією класичної гри, чекає справжнє захоплення.

На гру не просто “натягнули” нові текстури, а повністю переробили, хоч сюжет і залишився практично без змін.

Гравці візьмуть під контроль бійця спецпідрозділу S.T.A.R.S. Джилл Валентайн, яка намагається вибратися із заповненого зомбі міста під назвою Ракун Сіті. Однак в цьому їй заважає монстр під назвою Немесіс, мета якого – знищити всіх членів S.T.A.R.S.

Події відеогри розвиваються паралельно Resident Evil 2, тому ви нічого не втратите, якщо не грали у попередні частини серії.

Якщо ж ви – фанат оригінальної Resident Evil 3, то варто сказати, що весь рімейк буде від третьої особи, а не з фіксованою камерою, як це було раніше.

Але ось Немесіс так само переслідуватиме гравців. Більшість часу варто очікувати того, що з-за рогу вилетить цей величезний монстр і вам доведеться шукати найближчий притулок або повністю змінюти маршрут.

Критики, які вже ознайомилися з грою, лають її лише за те, що на проходження навіть на високих рівнях складності йде всього п’ять-сім годин, а особливої реграбельності в ній не з’являється.

Зате разом з Resident Evil 3 йде мережевий режим під назвою Resident Evil Resistance, в якому чотирьом людям доведеться протистояти одному з лиходіїв, зібраних з усієї серії.

Наразі не ясно, наскільки хорошим доповненням є новий режим для гравців, які зібралися придбати Resident Evil 3, проте потенційно він може дати більше причин для повернення, ніж попередній рімейк.

Дата виходу: 3 квітня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Final Fantasy VII Remake

Мрія тисяч гравців в усьому світі отримати рімейк популярної відеогри Final Fantasy VII нарешті здійсниться у квітні. Точніше, першу частину рімейка, яка складатиметься з подій в місті Мідгар.

Команда, яка працювала над Final Fantasy VII Remake, вирішила розбити відеогру на кілька частин, щоб зробити акцент на якість і кількість контенту.

Крім того, розробники вважають, що мало просто переказати сюжет оригіналу, тому фанатів чекають сцени, яких вони ніколи раніше не бачили. Наприклад, після атаки на фабрику на початку гравцям доведеться побачити детальні наслідки їхніх дій.

Була перероблена і бойова система Final Fantasy VII Remake. На заміну покроковим битвам прийде система бою в реальному часі, яка як збереже цікавинки оригіналу, так і додасть у відеогру нових нюансів. Під час битви гравці зможуть контролювати дії одного персонажа, а іншим – давати окремі команди.

Однак, залежно від ситуації, можна буде моментально взяти під контроль іншого героя.

Велику увагу приділили і боям з босами, яких намагалися зробити справжніми випробуваннями. І, пройшовши демоверсію, яка доступна всім охочим, можна з упевненістю сказати, що задумка справді вдалася.

Перший бос тестує все, чого гравців вчили до цього моменту. Та й сам він запам’ятовується набагато більше, ніж в оригіналі, адже кількість нових трюків у нього тільки збільшилася.

Хоча геймплейно Final Fantasy VII Remake не викликає нарікань, побоювання щодо контенту та тривалості є. Навіть з огляду на той факт, що розробники не раз говорили, що тривалість кожної частини рімейка відповідатиме стандартам ААА-відеоігор, продовження все ж доведеться почекати.

Самі ж розробники запевняють, що гравці побачать його набагато раніше, ніж очікують. Ну а поки нам залишається тільки сподіватися, що стара пригода в нових фарбах була варта такої тривалої розробки.

Дата виходу: 10 квітня

Платформи: PlayStation 4

Predator: Hunting Grounds

Фанатів мультиплеєра цього місяця чекає відеогра за всесвітом фільмів Хижак, в якій гравці зможуть виступити як в ролі однойменного прибульця, так і в ролі бійців спецзагону.

Мета чотирьох гравців спецзагону – виконати певне завдання в джунглях і забратися звідти якомога швидше або вбити Хижака, який веде на них полювання.

Завдання Хижака – всіляко заважати бійцям і вбити якомога більше з них.

На боці прибульця потужні інопланетні технології, створені спеціально для полювання на найрізноманітніших жертв. А також величезна витривалість і акробатика, яка дозволяє без проблем лазити деревами і долати величезні перешкоди.

Сила спецзагону в його розмаїтті і командній роботі. Тільки завдяки спільним зусиллям можна буде виконати поставлене завдання і не стати жертвою Хижака.

У Predator: Hunting Grounds на старті буде доступно три класи Хижака і кілька класів оперативників.

Хоча ідея у гри досить цікава, після бета-тестування мало хто залишився в захваті. Але тут варто згадати, що розробкою відеогри займалася та сама команда, яка робила Friday The 13th: The Game. А вона, навіть зі своїми недоліками, знайшла пристойну фанбазу, яка активно грає і до цього дня.

Тому можна сміливо припустити, що і Predator: Hunting Grounds знайде своїх гравців.

Дата виходу: 24 квітня

Платформи: PS4, ПК

Фото: PlayStation Blog, PlayStation

Відео: PlayStation, GameSpot