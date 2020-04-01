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Факти / Lifestyle

Суцільні жарти про карантин: як пройшло 1 квітня у соцмережах

1 квітня відзначають Всесвітній день сміху. Сьогодні заведено жартувати один над одним та покращувати настрій усім довкола.

Враховуючи, що зараз більшість країн переживають складні часи, позитивний настрій вкрай необхідний населенню.

Однак в умовах карантину важкувато кидатися жартами особисто, тому люди активно дописують у соцмережі.

Хтось постить старі, але смішні приколи (розважається, як може), а хтось пише депресивні пости про те, що жарти зараз недоречні.

Тож давайте поглянемо, як пройшло 1 квітня у соцмережах.

Що найбільше люблять користувачі, так це різні мемчики, особливо на життєві ситуації.

Як то кажуть, було б смішно, якщо б не було б так сумно.

  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
Суцільні жарти про карантин: як пройшло 1 квітня у соцмережах / 9 фотографий

Під час карантину значно ускладнюється спілкування з друзями, але завжди є креативні рішення.

  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
Суцільні жарти про карантин: як пройшло 1 квітня у соцмережах / 2 фотографии

А комусь на карантині стає надто сумно самому вдома, тож до розваг залучають і домашніх улюбленців.

Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж

Однак варто пам’ятати, що вони можуть і образитись на жорстоке поводження з ними.

Звісно ж, як 1 квітні і без іронічних жартів. Правильно, ніяк!

  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
Суцільні жарти про карантин: як пройшло 1 квітня у соцмережах / 4 фотографии

А от деякі користувачі соцмереж закликають зайвий раз не спекулювати на темі карантину чи коронавірусу і не використовувати 1 квітня, аби погратися з почуттями людей.

  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
  • Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж
Суцільні жарти про карантин: як пройшло 1 квітня у соцмережах / 3 фотографии

Головне правило першоквітневих розіграшів – весело має бути усім, а не лише виконавцю.

У всій цій метушні все ж таки необхідно пам’ятати важливу річ – жарти жартами, а здоров’я треба берегти. І не лише своє.

Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж

Тож дотримуйтесь правил карантину та не давайте жодному вірусу зіпсувати ваш день!

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