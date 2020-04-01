Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж

1 квітня відзначають Всесвітній день сміху. Сьогодні заведено жартувати один над одним та покращувати настрій усім довкола.
Враховуючи, що зараз більшість країн переживають складні часи, позитивний настрій вкрай необхідний населенню.
Однак в умовах карантину важкувато кидатися жартами особисто, тому люди активно дописують у соцмережі.
Хтось постить старі, але смішні приколи (розважається, як може), а хтось пише депресивні пости про те, що жарти зараз недоречні.
Тож давайте поглянемо, як пройшло 1 квітня у соцмережах.
Що найбільше люблять користувачі, так це різні мемчики, особливо на життєві ситуації.
Як то кажуть, було б смішно, якщо б не було б так сумно.
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Суцільні жарти про карантин: як пройшло 1 квітня у соцмережах / 9 фотографий
Під час карантину значно ускладнюється спілкування з друзями, але завжди є креативні рішення.
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Суцільні жарти про карантин: як пройшло 1 квітня у соцмережах / 2 фотографии
А комусь на карантині стає надто сумно самому вдома, тож до розваг залучають і домашніх улюбленців.
Пошутил на #1апреля типа я лев, но чет все равно грустно pic.twitter.com/0MTjw62BY6
— lanakss (@lanakss) April 1, 2020
— Barking News (@50pets) April 1, 2020
Однак варто пам’ятати, що вони можуть і образитись на жорстоке поводження з ними.
Звісно ж, як 1 квітні і без іронічних жартів. Правильно, ніяк!
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Суцільні жарти про карантин: як пройшло 1 квітня у соцмережах / 4 фотографии
А от деякі користувачі соцмереж закликають зайвий раз не спекулювати на темі карантину чи коронавірусу і не використовувати 1 квітня, аби погратися з почуттями людей.
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Суцільні жарти про карантин: як пройшло 1 квітня у соцмережах / 3 фотографии
Головне правило першоквітневих розіграшів – весело має бути усім, а не лише виконавцю.
У всій цій метушні все ж таки необхідно пам’ятати важливу річ – жарти жартами, а здоров’я треба берегти. І не лише своє.
Тож дотримуйтесь правил карантину та не давайте жодному вірусу зіпсувати ваш день!Теги: 1 квітня, Карантин, Коронавірус Covid-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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