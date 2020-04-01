Жарти на 1 квітня: підбірка із соцмереж

1 квітня відзначають Всесвітній день сміху. Сьогодні заведено жартувати один над одним та покращувати настрій усім довкола.

Враховуючи, що зараз більшість країн переживають складні часи, позитивний настрій вкрай необхідний населенню.

Однак в умовах карантину важкувато кидатися жартами особисто, тому люди активно дописують у соцмережі.

Хтось постить старі, але смішні приколи (розважається, як може), а хтось пише депресивні пости про те, що жарти зараз недоречні.

Тож давайте поглянемо, як пройшло 1 квітня у соцмережах.

Що найбільше люблять користувачі, так це різні мемчики, особливо на життєві ситуації.

Як то кажуть, було б смішно, якщо б не було б так сумно.