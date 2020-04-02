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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 2 квітня

2 квітня, у світі відзначають Міжнародний день дитячої книги та народне свято Фотинії. У слов’янському варіанті її знають як Світлану. Це та жінка, в якої Ісус Христос просив води з колодязя Якова.

Свята мучениця Фотина є заступницею при лихоманці. Тому їй читають спеціальну молитву від лихоманки, а також дуже дбайливо ставляться до колодязної води. Також предки в цей день віддавали хвалу льону і саме тому прикрашали лляними рушниками своє житло і дерева.

2 квітня іменини відзначають власники таких імен: Микита, Світлана, Олександра, Марія, Параска, Клавдія, Віктор, а також Юліана.

Народні прикмети на 2 квітня: 

  • Дощ 2 квітня – буде гарний урожай грибів;
  • Якщо випити з колодязя води – можна від хвороби вилікуватися;
  • Прилетіли шпаки – прийшла справжня весна;
  • Багато талої води в квітні – багато трави буде в травні.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Що не можна робити 2 квітня: 

  • Намагайтеся уникати протягів та сильного вітру. Не спокушайтеся сонячною погодою, адже ще не літо.
  • Сьогодні не варто сваритися та виясняти стосунки.
  • Також у цей день не рекомендують вирушати у довгу дорогу.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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