У середу, 2 квітня, Місяць перебуває в знаку Рак. Це 10 місячний день.
У цей період рекомендується займатися монотонною роботою, що не вимагає особливої концентрації уваги.
Сприятливий день для кардинальних змін в іміджі. Добре йтимуть фінансові справи.
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2 квітня може підвищуватися емоційна чутливість, тому рекомендується не вступати в конфлікти і не з’ясовувати стосунки з близькими.
Також це сприятливий для творчості, любові і духовних пошуків час.
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