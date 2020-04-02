У середу, 2 квітня, Місяць перебуває в знаку Рак. Це 10 місячний день.

У цей період рекомендується займатися монотонною роботою, що не вимагає особливої концентрації уваги.

Сприятливий день для кардинальних змін в іміджі. Добре йтимуть фінансові справи.

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2 квітня може підвищуватися емоційна чутливість, тому рекомендується не вступати в конфлікти і не з’ясовувати стосунки з близькими.

Також це сприятливий для творчості, любові і духовних пошуків час.

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