PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 2 квітня, місячний день

У середу, 2 квітня, Місяць перебуває в знаку Рак. Це 10 місячний день.

У цей період рекомендується займатися монотонною роботою, що не вимагає особливої концентрації уваги.

Сприятливий день для кардинальних змін в іміджі. Добре йтимуть фінансові справи.

Читайте: Календар магнітних бур у березні 2020

2 квітня може підвищуватися емоційна чутливість, тому рекомендується не вступати в конфлікти і не з’ясовувати стосунки з близькими.

Також це сприятливий для творчості, любові і духовних пошуків час.

Раніше Факти ICTV склали горскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2020.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка