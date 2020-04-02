День ангела Світлани: привітання в листівках та СМС

2 квітня Світлани відзначають День ангела.
Ім’я має старослов’янське походження та означає світла.
Цікаво, що імені Світлани немає серед християнських святих. Тому усіх власниць цього імені вітають у день пам’яті великомучениці Фотинії.
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Факти ICTV публікують ніжні привітання в листівках та СМС з Днем ангела Світлани.
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Світлано мила, добра й ніжна,
Прийми мої вітання!
Бажаю, щоб була успішна
В кар’єрі і в коханні.
Щоб радість у очах світилась,
Щоб молодість не згасла,
Все, що задумано, здійснилось,
Життя було, як казка!
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Твоє ім’я Світлана – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде хай надія!
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В День ангела Світлани бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє.
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела, Світлано, найкращі привітання!
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Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Дарую вам, Світлано, в цей прекрасний день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
Нещодавно Факти ICTV публікували календар свят на квітень 2020 року.