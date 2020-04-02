День ангела Світлани: привітання в листівках та СМС

2 квітня Світлани відзначають День ангела.

Ім’я має старослов’янське походження та означає світла.

Цікаво, що імені Світлани немає серед християнських святих. Тому усіх власниць цього імені вітають у день пам’яті великомучениці Фотинії.

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Факти ICTV публікують ніжні привітання в листівках та СМС з Днем ангела Світлани.

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Світлано мила, добра й ніжна,

Прийми мої вітання!

Бажаю, щоб була успішна

В кар’єрі і в коханні.

Щоб радість у очах світилась,

Щоб молодість не згасла,

Все, що задумано, здійснилось,

Життя було, як казка!

***

Твоє ім’я Світлана – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде хай надія!

***

В День ангела Світлани бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє.

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела, Світлано, найкращі привітання!

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі всі, що до вподоби квіти

Дарую вам, Світлано, в цей прекрасний день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

Нещодавно Факти ICTV публікували календар свят на квітень 2020 року.