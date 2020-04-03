Докладний гороскоп на тиждень з 6 до 12 квітня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

11 квітня – Меркурій входить у вогняний, кардинальний знак Овна (буде тут до 28 квітня), тому різко активізується спілкування, часом, на зависоких тонах. Люди починають шукати, кому б розповісти про свої ідеї та проблеми, бо в цей час найпріоритетнішими стають особисті теми для розмови.

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Швидкість сприйняття та відпрацювання інформації зростає. Роботі часто заважають імпульсивність ухвалення рішень, кидання з крайності у крайність, розмови.

Гороскоп для Овнів

Творча ініціативність, впевненість у собі, здатність розробляти нові проекти і впроваджувати ідеї будуть на висоті. Щоб правильно використовувати свої таланти, можливо, знадобиться отримати нові знання. Обставини дозволяють більш вільно проявити себе у професійній діяльності. Хороший період для ділових переговорів, листування, телефонних дзвінків з конкретних справ. Намагайтеся формулювати свої думки лаконічно – це допоможе вам отримати довіру партнерів.

Гороскоп для Тельців

Хороший період для активності в соціальних мережах, адже можуть зав’язатися цікаві знайомства, які будуть корисні в майбутньому. Сприятливий час для пояснень і переговорів. Проявляється схильність до поверхневих і непостійних почуттів, вам властиво захоплюватися та змінювати наміри. Однак ви можете добре проявити себе у творчості та отримати справжнє задоволення від спілкування. У цей період легко вразити людину, яка вас цікавить.

Гороскоп для Близнюків

Ви відчуваєте симпатію та пристрасть до навколишнього світу та отримуєте це навзаєм. З вами хочуть працювати, спілкуватися, і в партнерстві ви знаходите плюси. Це буде ідеальний період для дружнього спілкування в соціальних мережах, кохання, шлюбу і сімейного життя, а також для того, що пов’язано з вашим домом. Ці дні будуть сприятливими для залагодження фінансових справ, з’являється оптимістичніший погляд на речі.

Гороскоп для Раків

Цього тижня складно знайти підтримку та розуміння керівництва і партнерів. Робота та справи супроводжуються сварками і невдоволенням, різними складнощами і перешкодами. Ви можете зазнати несподіваних фінансових втрат. Проте, якщо вам вдасться позбутися емоційності, агресивності та зовнішньої пригніченісті, можете досягти гідних результатів. У цей період краще не турбувати ближніх, а займатися оздоровленням та саморозвитком.

Гороскоп для Левів

Успішно впоратися з діловими проблемами допоможуть інтелект, гарна пам’ять, інтуїція та комерційна хватка. Сприятливий період для впливу на уми, проведення онлайн-конференцій, обговорення і підписання важливих паперів і роботи з документами. Ви зможете ефективно висловити свої ідеї, окреслити свою позицію та інтереси. Знання та інформація, які ви отримаєте в цей період, відкладуться надовго, і ви зможете ними успішно скористатися.

Гороскоп для Дів

У цей період важливо проявляти увагу до інформації, новин і нових ідей. Робота техніки та обладнання, ваших колег і підлеглих буде непередбачуваною. Зміни в розкладі роботи або нові методи можуть викликати роздратування. Обставини змусять змінити ваш спосіб мислення. Завдяки чому буде надана можливість, яка поліпшить матеріальне становище, організаційні навички, ефективність роботи і домашні справи.

Гороскоп для Терезів

Ви відчуєте прилив бадьорості, а близькі люди вкажуть на вашу привабливість і свіжий вигляд. Успішні заняття громадською діяльністю, особливо в форматі вебінарів, прямих ефірів, відеоконференцій. Ви натхненні та здатні заразити цим підйомом співробітників та навіть керівництво. Будете проявляти увагу до протилежної статі та розуміти інтереси партнерів. Ви запам’ятайте цей тиждень, як один з найщасливіших за останній час.

Гороскоп для Скорпіонів

Високі вимоги до життя, вам хочеться в обов’язковому порядку поліпшити своє становище, тому ви бездумно можете піти на необгрунтований ризик. Ваше внутрішнє занепокоєння призводить до помилкових дій, наслідком яких можуть бути фінансові втрати. Схильні переоцінювати свої сили, а навколишнім висувати зависокі вимоги. Дискусії можете доводити до конфліктів. Складно володіти собою, своїми емоціями, а це сприяє імпульсивним, різким та агресивних реакціям.

Гороскоп для Стрільців

Період розумової діловитості та прекрасних ідей, які навколишні схильні підтримувати. Вам захочеться розширити кругозір. Сприятливий час для листування, телефонних переговорів, отримання консультацій. Також для реклами, онлайн-презентацій, початку вивчення іноземних мов, посередницької діяльності, торгівлі. З’являються нові перспективи, успішно протікають різні ділові контакти та стосунки.

Гороскоп для Козерогів

Близьке оточення, партнери, керівництво та впливові люди прислухатимуться до вас, помічатимуть ваші старання та організовані дії. Вдається планування, з’являються довгострокові проекти та ділові взаємини. Отримані вами відомості та інформація точно узгоджуються із заходами або планами, які ви вже здійснили. Обставини цього періоду дають можливість відмовитися від тимчасових обмежень і в майбутньому допоможуть визнати ваші заслуги.

Гороскоп для Водоліїв

Обставини змушують проявляти імпульсивність, войовничість, запальність, також виникає потреба активно проявитися, звернути на себе увагу, розірвати обставини, які вас сковують. Схильні втручатися в будь-які ризиковані ситуації, робити необдумані вчинки, ухвалювати поспішні рішення і досягати всього одразу, перевищуючи свої можливості та повноваження. Для навколишніх людей, ваша активність і нетерплячий характер будуть дуже незручними.

Гороскоп для Риб

Зависокі вимоги до партнера, необгрунтовані ревнощі та мінливий настрій можуть нашкодити стосункам, а також принести розлад у родині. У цей період ви схильні до непотрібної витрати грошей. Характерна також втрата почуття реальності, через що ваші дії часто непослідовні, що дивує навколишніх, змушує їх задуматися про перспективи подальшої співпраці. Можливо, доведеться переглянути деякі взаємні зобов’язання та договірні взаємини.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.