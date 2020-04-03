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Факти / Lifestyle

Календар магнітних бур у квітні 2020

Магнітні бурі в квітні нагрянуть сім разів. Цього місяця очікуються шість слабких і один сильний спалах на сонці, який викличе дискомфорт у метеозалежних людей.

Перші коливання прогнозуються у першому тижні місяця – 1 і 7 квітня.

Найсильніше коливання магнітного поля відбудеться 18 квітня.

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Магнітні бурі в квітні 2020:

  • 1 квітня
  • 7 квітня
  • 18 квітня
  • 20 квітня
  • 28, 29 і 30 квітня

Магнітні бурі в квітні 2020: дати магнітних бур

Симптоми під час магнітних бур:

  • сильний головний біль,
  • стрибки тиску,
  • слабкість,
  • сонливість,
  • безсоння.

Що робити під час магнітних бур:

  • гуляти на свіжому повітрі,
  • спати не менше восьми годин на добу,
  • відмовитися від алкоголю, жирної і гострої їжі,
  • пити більше води,
  • замінити каву і чорний чай трав’яним чаєм.

Магнітною бурею називають коливання геомагнітного поля Землі через потоки сонячного вітру. Причиною виникнення є відлуння вибухів на Сонці, які долітають до нашої планети. Бурі можуть тривати від пари годин до декількох днів.

До слова, в період коливань магнітного поля потрібно ретельно стежити за здоров’ям. До цього можна підготуватися, знаючи, коли будуть спалахи на сонці. Факти ICTV підготували календар магнітних бур на 2020 рік.

Фото: Dreamstime

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