Магнітні бурі в квітні 2020: дати магнітних бур

Магнітні бурі в квітні нагрянуть сім разів. Цього місяця очікуються шість слабких і один сильний спалах на сонці, який викличе дискомфорт у метеозалежних людей.

Перші коливання прогнозуються у першому тижні місяця – 1 і 7 квітня.

Найсильніше коливання магнітного поля відбудеться 18 квітня.

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Магнітні бурі в квітні 2020:

1 квітня

7 квітня

18 квітня

20 квітня

28, 29 і 30 квітня

Симптоми під час магнітних бур:

сильний головний біль,

стрибки тиску,

слабкість,

сонливість,

безсоння.

Що робити під час магнітних бур:

гуляти на свіжому повітрі,

спати не менше восьми годин на добу,

відмовитися від алкоголю, жирної і гострої їжі,

пити більше води,

замінити каву і чорний чай трав’яним чаєм.

Магнітною бурею називають коливання геомагнітного поля Землі через потоки сонячного вітру. Причиною виникнення є відлуння вибухів на Сонці, які долітають до нашої планети. Бурі можуть тривати від пари годин до декількох днів.

До слова, в період коливань магнітного поля потрібно ретельно стежити за здоров’ям. До цього можна підготуватися, знаючи, коли будуть спалахи на сонці. Факти ICTV підготували календар магнітних бур на 2020 рік.