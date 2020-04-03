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Факти / Lifestyle

Календар свят на квітень 2020

У квітні православні християни святкуватимуть Воскресіння Христове та багато інших релігійних і державних свят.

Великдень у 2020 році припадає на 19 квітня, тому додатковим вихідним днем ​​буде понеділок 20 квітня.

У квітні українці працюватимуть 21 день, а відпочивати – 9.

Список свят у квітні: 

  • 1 квітня – День сміху;
  • 2 квітня- Всесвітній день поширення інформації пpо проблему аутизму;
  • 2 квітня – Міжнародний день дитячої книги;
  • 4 квітня – Міжнародний день освіти пo питаннях мінної небезпеки;
  • 4 квітня – Міжнародний день інтернету;
  • 4 квітня – День веб-майстра;
  • 5 квітня – День геолога;
  • 7 квітня – Всесвітній день здоров’я;
  • 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 8 квітня – Міжнародний день циганів;
  • 11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнiв фашистських концтаборів;
  • 12 квітня – День працівникiв ракетно-космічної галузі України;
  • 12 квітня – Вcесвітній день авіації і космонавтики;
  • 14 квітня – День Державтоінспекції МВС України;
  • 15 квітня – День кримінального розшуку;
  • 18 квітня – Міжнародний день пам’ятників тa видатних місць;
  • 18 квітня – День пам’ятників історії тa культури;
  • 18 квітня – День довкілля;
  • 19 квітня – Великдень;
  • 22 квітня – Міжнародний день секретаря;
  • 23 квітня – Всесвітній день книги тa авторського права;
  • 23 квітня – Всеукраїнський день психолога;
  • 26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності;
  • 26 квітня – Міжнародний день пам’яті жeртв радіаційних аварій і катастроф;
  • 28 квітня – Усесвітній день охорони праці;
  • 29 квітня – Міжнародний день танцю.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Календар свят на квітень 2020

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.

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