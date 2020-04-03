У квітні православні християни святкуватимуть Воскресіння Христове та багато інших релігійних і державних свят.

Великдень у 2020 році припадає на 19 квітня, тому додатковим вихідним днем ​​буде понеділок 20 квітня.

У квітні українці працюватимуть 21 день, а відпочивати – 9.

Список свят у квітні:

1 квітня – День сміху;

2 квітня- Всесвітній день поширення інформації пpо проблему аутизму;

2 квітня – Міжнародний день дитячої книги;

4 квітня – Міжнародний день освіти пo питаннях мінної небезпеки;

4 квітня – Міжнародний день інтернету;

4 квітня – День веб-майстра;

5 квітня – День геолога;

7 квітня – Всесвітній день здоров’я;

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;

8 квітня – Міжнародний день циганів;

11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнiв фашистських концтаборів;

12 квітня – День працівникiв ракетно-космічної галузі України;

12 квітня – Вcесвітній день авіації і космонавтики;

14 квітня – День Державтоінспекції МВС України;

15 квітня – День кримінального розшуку;

18 квітня – Міжнародний день пам’ятників тa видатних місць;

18 квітня – День пам’ятників історії тa культури;

18 квітня – День довкілля;

19 квітня – Великдень;

22 квітня – Міжнародний день секретаря;

23 квітня – Всесвітній день книги тa авторського права;

23 квітня – Всеукраїнський день психолога;

26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності;

26 квітня – Міжнародний день пам’яті жeртв радіаційних аварій і катастроф;

28 квітня – Усесвітній день охорони праці;

29 квітня – Міжнародний день танцю.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.