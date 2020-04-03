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Факти / Lifestyle

Коронавірус: Google випустив дудл про важливість карантину

Сьогодні, як ніколи, важливо залишатися вдома через пандемію коронавірусу в світі.

З цієї нагоди Google випустив новий дудл, на якому зображені букви у вигляді будинків, а всередині знаходяться люди. Всі вони залишаються вдома і займаються різними справами – хтось читає, хтось грає на гітарі, займається спортом або розмовляє по телефону.

За посиланням на дудлі висвічуються останні новини щодо теми коронавірусу, а також корисна інформація про Covid-19 з сайту Всесвітньої організації охорони здоров’я і МОЗ України.

Читайте: 125 років! Google присвятив дудл Леоніду Утьосову

Тут можна дізнатися, що таке коронавірус, яка статистика інфікування, смертності та одужання світом і кожною країною окремо.

– Залишайся вдома. Врятуй життя.​ Оскільки Covid-19 продовжує впливати на спільноти по всьому світу, допоможіть зупинити поширення, виконавши наступні кроки, – йдеться в повідомленні.

коронавирус

Нагадаємо, 20 березня Google присвятив дудл угорському лікарю-акушеру, професору Ігнацу Земмельвейсу, якого вважають одним з основоположників асептики. У 1847 році Земмельвейс підкреслив важливість наявності чистих рук, коли працював у пологовому будинку у Відні.

Він вимагав, щоб всі лікарі дезінфікували свої руки розчином з хлорованого вапна.

За даними ВООЗ, ретельне миття рук є ключовим способом запобігання поширенню коронавірусу.

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