Безкоштовні онлайн-курси – це хороший спосіб розвивати у собі нові вміння поки ми всі перебуваємо в ізоляції.
До кінця карантину ще багато часу, тому Факти ICTV зробили для вас добірку курсів, щоб ви точно знайшли те, що вам прийдеться до душі.
Іноземні мови
- Англійська мова від Prometheus.
- Tandem – додаток, який допоможе вивчити іноземну мову завдяки спілкуванню з іншими.
- Coursera – платформа з уроками та відео, які допоможуть освоїти мову від основних принципів до спеціалізованого курсу.
- Безкоштовні відео-уроки з англійської мови на engVid: Learn English.
Література
- Осмислені й переосмислені (курс присвячений життю та творчості найвідоміших постатей українського літературного скарбу – від Григорія Сковороди до Василя Стуса, 10 тижнів, платформа Prometheus).
- Особисте і суспільне у призмі класичних текстів (35 занять, платформа ВУМonline).
- Українська література в іменах (літературна мапа, платформа Wisecow).
- Міцна література (5 лекцій, платформа Wisecow).
Журналістика та PR
- Медіаграмотність: практичні навички (4 тижні, платформа Prometheus).
- Інтернет-медіа (5 тижнів, платформа Prometheus).
- Цифрові комунікації в глобальному просторі (5 тижнів, платформа Prometheus).
- Нативна реклама (4 тижні, платформа Prometheus).
- Верифікація в Інтернеті (27 занять, платформа ВУМonline).
- Комунікаційні інструменти для побудови репутації (4 тижні, платформа Prometheus).
- Як писати про економіку без помилок (5 тижнів, платформа Edera).
- Від комунальних до незалежних медіа: покрокова інструкція для редакторів (5 тижнів, платформа Prometheus).
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Програмування
- Основи програмування (8 тижнів, платформа Prometheus).
- Машинне навчання (4 тижні, платформа Prometheus).
- Розробка та аналіз алгоритмів. Частина 1 (9 тижнів, платформа Prometheus).
- Основи веб-розробки (HTML, CSS, JAVASCRIPT) (близько 30 годин матеріалу, платформа Edera).
- Основи Web UI розробки (5 тижнів, платформа Prometheus).
- Основи програмування CS50 2019 (11 тижнів, Гарвардський університет, платформа Prometheus).
- Основи програмування на C# (7 тижнів, платформа Prometheus).
- Основи програмування на Java (8 тижнів, платформа Prometheus).
Бізнес та економіка
- Економіка для всіх (5 тижнів, платформа Prometheus).
- Етика професійного бухгалтера (5 тем, Курс розроблено членами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, платформа Prometheus).
- Бухгалтерський облік для початківців (4 тижні, платформа Prometheus).
- СМС – Система Менеджменту Ситуацій (4 тижні, платформа Prometheus).
- Менеджмент (7 тижнів, платформа Prometheus).
- Фінансовий менеджмент (6 тижнів, платформа Prometheus).
- Підприємництво. Власна справа в Україні (5 тижнів, платформа Prometheus).
- Соціальне підприємництво (5 тижнів, платформа Prometheus).
- Соціальне підприємництво: дизайн-мислення та невизначеність (27 занять, платформа ВУМonline).
Нещодавно Факти ICTV публікували топ-7 безкоштовних освітніх ресурсів для дітей на час карантину.