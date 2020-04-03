Безкоштовні онлайн-курси – це хороший спосіб розвивати у собі нові вміння поки ми всі перебуваємо в ізоляції.

До кінця карантину ще багато часу, тому Факти ICTV зробили для вас добірку курсів, щоб ви точно знайшли те, що вам прийдеться до душі.

Іноземні мови

Англійська мова від Prometheus.

Tandem – додаток, який допоможе вивчити іноземну мову завдяки спілкуванню з іншими.

Coursera – платформа з уроками та відео, які допоможуть освоїти мову від основних принципів до спеціалізованого курсу.

Безкоштовні відео-уроки з англійської мови на engVid: Learn English.

Література

Осмислені й переосмислені (курс присвячений життю та творчості найвідоміших постатей українського літературного скарбу – від Григорія Сковороди до Василя Стуса, 10 тижнів, платформа Prometheus

Особисте і суспільне у призмі класичних текстів (35 занять, платформа ВУМonline

Українська література в іменах (літературна мапа, платформа Wisecow

Міцна література (5 лекцій, платформа Wisecow

Журналістика та PR

Медіаграмотність: практичні навички (4 тижні, платформа Prometheus

Інтернет-медіа (5 тижнів, платформа Prometheus

Цифрові комунікації в глобальному просторі (5 тижнів, платформа Prometheus

Нативна реклама (4 тижні, платформа Prometheus

Верифікація в Інтернеті (27 занять, платформа ВУМonline

Комунікаційні інструменти для побудови репутації (4 тижні, платформа Prometheus

Як писати про економіку без помилок (5 тижнів, платформа Edera

Від комунальних до незалежних медіа: покрокова інструкція для редакторів (5 тижнів, платформа Prometheus

Читайте: Де в Україні можна легально дивитися фільми і серіали онлайн: список і ціни

Програмування

Основи програмування (8 тижнів, платформа Prometheus

Машинне навчання (4 тижні, платформа Prometheus

Розробка та аналіз алгоритмів. Частина 1 (9 тижнів, платформа Prometheus

Основи веб-розробки (HTML, CSS, JAVASCRIPT) (близько 30 годин матеріалу, платформа Edera

Основи Web UI розробки (5 тижнів, платформа Prometheus

Основи програмування CS50 2019 (11 тижнів, Гарвардський університет, платформа Prometheus

Основи програмування на C# (7 тижнів, платформа Prometheus

Основи програмування на Java (8 тижнів, платформа Prometheus

Бізнес та економіка

Нещодавно Факти ICTV публікували топ-7 безкоштовних освітніх ресурсів для дітей на час карантину.