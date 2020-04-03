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Факти / Lifestyle

Освіта на карантині: безкоштовні онлайн-курси

Безкоштовні онлайн-курси – це хороший спосіб розвивати у собі нові вміння поки ми всі перебуваємо в ізоляції.

До кінця карантину ще багато часу, тому Факти ICTV зробили для вас добірку курсів, щоб ви точно знайшли те, що вам прийдеться до душі.

Іноземні мови

  • Англійська мова від Prometheus.
  • Tandem – додаток, який допоможе вивчити іноземну мову завдяки спілкуванню з іншими.
  • Coursera – платформа з уроками та відео, які допоможуть освоїти мову від основних принципів до спеціалізованого курсу.
  • Безкоштовні відео-уроки з англійської мови на engVid: Learn English.

Література

  •  Осмислені й переосмислені (курс присвячений життю та творчості найвідоміших постатей українського літературного скарбу – від Григорія Сковороди до Василя Стуса, 10 тижнів, платформа Prometheus).
  • Особисте і суспільне у призмі класичних текстів (35 занять, платформа ВУМonline).
  • Українська література в іменах (літературна мапа, платформа Wisecow).
  • Міцна література (5 лекцій, платформа Wisecow).

Журналістика та PR

  • Медіаграмотність: практичні навички (4 тижні, платформа Prometheus).
  • Інтернет-медіа (5 тижнів, платформа Prometheus).
  • Цифрові комунікації в глобальному просторі (5 тижнів, платформа Prometheus).
  • Нативна реклама (4 тижні, платформа Prometheus).
  • Верифікація в Інтернеті (27 занять, платформа ВУМonline).
  • Комунікаційні інструменти для побудови репутації (4 тижні, платформа Prometheus).
  • Як писати про економіку без помилок (5 тижнів, платформа Edera).
  • Від комунальних до незалежних медіа: покрокова інструкція для редакторів (5 тижнів, платформа Prometheus).

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Програмування

  • Основи програмування (8 тижнів, платформа Prometheus).
  • Машинне навчання (4 тижні, платформа Prometheus).
  • Розробка та аналіз алгоритмів. Частина 1 (9 тижнів, платформа Prometheus).
  • Основи веб-розробки (HTML, CSS, JAVASCRIPT) (близько 30 годин матеріалу, платформа Edera).
  • Основи Web UI розробки (5 тижнів, платформа Prometheus).
  • Основи програмування CS50 2019 (11 тижнів, Гарвардський університет, платформа Prometheus).
  • Основи програмування на C# (7 тижнів, платформа Prometheus).
  • Основи програмування на Java (8 тижнів, платформа Prometheus).

Бізнес та економіка

Нещодавно Факти ICTV публікували топ-7 безкоштовних освітніх ресурсів для дітей на час карантину.

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