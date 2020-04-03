На всій території України очікується сонячна погода, опадів синоптики не прогнозують.

На Заході температура повітря підніметься до +14 вдень, а вночі вдарять заморозки до -3.

На Півночі країни синоптики прогнозують до +15 вдень, вночі очікується до -6.

Читайте: Глобальне потепління на 1,5 ° – вчені дали новий прогноз

У центральних і східних областях України буде до +15 вдень і вночі температура опуститься до -2.

На Півдні стовпчики термометрів піднімуться до +16, а вночі похолодає до +1.

До речі, за прогнозами метеорологів, літо 2020 на Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати + 40 ° C.