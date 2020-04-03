Супермісяць в квітні 2020 року настане 8 числа 5.37 за київським часом.
Він пройде в знаку Терезів і стане справжнім Днем сили, коли Сонце буде здатне зарядити незламною енергією на весь рік.
Супермісяць — це астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного або молодого місяця з моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.
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До речі, супермісяць 8 квітня називають рожевим місяцем. Таке ім’я припускає, що небесне тіло матиме певний колір, але це не так. Місяць назвали рожевим на честь весняної квітки – дикого флокса.
Що не можна робити в супермісяць 8 квітня:
- перепрацьовувати;
- знаходиться в місцях великого скупчення людей;
- планувати важливі справи;
- проявляти надмірність у вживанні алкоголю;
- позичати гроші;
- ухвалювати поспішні рішення;
- звільнятися;
- просити підвищення.
Раніше Факти ICTV писали, що магнітні бурі в квітні нагрянуть сім разів. У цьому місяці очікуються шість слабких і один сильний спалах на сонці.