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Факти / Lifestyle

Valorant: що відомо про нову героїню з Кореї Джетт

Riot Games опублікувала ролик Valorant, в якому показала героїню з Кореї на ім’я Джетт.

У ролику розробники розкрили одразу кілька здібностей Джетт:

  • Cloudburst. Димова завіса.
  • Updraft. Після короткої паузи підкидає Джетт вгору.
  • Tailwind. Миттєвий ривок на коротку дистанцію в напрямку руху.
  • Blade Storm. Джетт використовує кілька метальних ножів, які завдають помірної шкоди та вбивають під час попаданні в голову.

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Публічне закрите тестування Valorant почнеться вже 7 квітня, а реліз шутера відбудеться влітку.

Раніше Факти ICTV писали, що на сервісі Steam відбувся реліз відеогри Half-Life: Alyx.

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