Riot Games опублікувала ролик Valorant, в якому показала героїню з Кореї на ім’я Джетт.

У ролику розробники розкрили одразу кілька здібностей Джетт:

Cloudburst. Димова завіса.

Димова завіса. Updraft. Після короткої паузи підкидає Джетт вгору.

Після короткої паузи підкидає Джетт вгору. Tailwind. Миттєвий ривок на коротку дистанцію в напрямку руху.

Миттєвий ривок на коротку дистанцію в напрямку руху. Blade Storm. Джетт використовує кілька метальних ножів, які завдають помірної шкоди та вбивають під час попаданні в голову.

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Публічне закрите тестування Valorant почнеться вже 7 квітня, а реліз шутера відбудеться влітку.

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