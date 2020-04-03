Riot Games опублікувала ролик Valorant, в якому показала героїню з Кореї на ім’я Джетт.
У ролику розробники розкрили одразу кілька здібностей Джетт:
- Cloudburst. Димова завіса.
- Updraft. Після короткої паузи підкидає Джетт вгору.
- Tailwind. Миттєвий ривок на коротку дистанцію в напрямку руху.
- Blade Storm. Джетт використовує кілька метальних ножів, які завдають помірної шкоди та вбивають під час попаданні в голову.
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Публічне закрите тестування Valorant почнеться вже 7 квітня, а реліз шутера відбудеться влітку.
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