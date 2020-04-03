3 квітня відзначається Всесвітній день вечірки. У деяких країнах проводяться масові заходи з піснями і танцями, в яких приймають участь всі бажаючі. Головна мета свята – навчитися радіти.
У цей день церква вшановує єпископа Кирила Катанського, що жив на Сицилії в 1-2 століттях. Вважалося, що на Кирила Катаніка не можна дивитися на небо, щоб випадково не побачити падаючу зірку, адже після цього могло в будинок прийти велике нещастя.
3 квітня іменини відзначають Володимир і Кирило.
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Народні прикмети на 3 квітня:
- гроза 3 квітня – рік буде врожайний;
- цвіте мати-й-мачуха – зовсім скоро стане ще тепліше;
- комарі з’явилися 3 квітня – чекайте потепління.
Що не можна робити 3 квітня:
- перебувати трьом жінкам за одним обіднім столом одночасно – бути великий сварці;
- прати білизну;
- міняти постільну білизну.
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