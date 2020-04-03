3 квітня відзначається Всесвітній день вечірки. У деяких країнах проводяться масові заходи з піснями і танцями, в яких приймають участь всі бажаючі. Головна мета свята – навчитися радіти.

У цей день церква вшановує єпископа Кирила Катанського, що жив на Сицилії в 1-2 століттях. Вважалося, що на Кирила Катаніка не можна дивитися на небо, щоб випадково не побачити падаючу зірку, адже після цього могло в будинок прийти велике нещастя.

3 квітня іменини відзначають Володимир і Кирило.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Народні прикмети на 3 квітня:

гроза 3 квітня – рік буде врожайний;

цвіте мати-й-мачуха – зовсім скоро стане ще тепліше;

комарі з’явилися 3 квітня – чекайте потепління.

Що не можна робити 3 квітня:

перебувати трьом жінкам за одним обіднім столом одночасно – бути великий сварці;

прати білизну;

міняти постільну білизну.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.