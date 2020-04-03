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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 3 квітня

3 квітня відзначається Всесвітній день вечірки. У деяких країнах проводяться масові заходи з піснями і танцями, в яких приймають участь всі бажаючі. Головна мета свята – навчитися радіти.

У цей день церква вшановує єпископа Кирила Катанського, що жив на Сицилії в 1-2 століттях. Вважалося, що на Кирила Катаніка не можна дивитися на небо, щоб випадково не побачити падаючу зірку, адже після цього могло в будинок прийти велике нещастя.

3 квітня іменини відзначають Володимир і Кирило.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Народні прикмети на 3 квітня:

  • гроза 3 квітня – рік буде врожайний;
  • цвіте мати-й-мачуха – зовсім скоро стане ще тепліше;
  • комарі з’явилися 3 квітня – чекайте потепління.

Що не можна робити 3 квітня:

  • перебувати трьом жінкам за одним обіднім столом одночасно – бути великий сварці;
  • прати білизну;
  • міняти постільну білизну.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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