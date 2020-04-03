У п’ятницю, 3 березня, Місяць перебуває в знаку Лев. Це 11 місячний день.

Хороший день для нових починань та енергійних справ. У цей період будуть сприятливо вирішуватися всі важкі питання.

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Багатьох людей тягнутиме до спілкування. Важливо не зловживати службовим становищем і бути до співробітників поблажливіше.

Рекомендується відкласти всі фінансові операції на більш сприятливий час.

Раніше Факти ICTV склали горскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2020.