У п’ятницю, 3 березня, Місяць перебуває в знаку Лев. Це 11 місячний день.
Хороший день для нових починань та енергійних справ. У цей період будуть сприятливо вирішуватися всі важкі питання.
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Багатьох людей тягнутиме до спілкування. Важливо не зловживати службовим становищем і бути до співробітників поблажливіше.
Рекомендується відкласти всі фінансові операції на більш сприятливий час.
Раніше Факти ICTV склали горскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2020.