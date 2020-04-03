Земля буквально заспокоїлася – вчені

Завдяки самоізоляції людей через коронавірус на Землі зменшився рівень шуму в навколишньому середовищі.

У Бельгії вчені повідомляють про 30-відсоткове зниження кількості цього шуму з тих пір, як там розпочався карантин у зв’язку з розповсюдженням Covid-19.

У такій ситуації набагато легше працювати сейсмологам, які стежать, наприклад, за виникненням землетрусів.

За словами вчених, набагато “більш спокійна” Земля може дати вимірювання, подібні до тих, які міг би спостерігати гіпотетичний вчений 19-го століття. І мати ці дані в якості точки порівняння може виявитися корисним у майбутньому.

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З іншого боку, від карантину може постраждати точність роботи метеорологів – через майже повну зупинку повітряних пасажирських рейсів, які щодня реєструють важливі дані про погоду.

Нагадаємо, у березні відбулася Година Землі – найбільша світова ініціатива на підтримку збереження планети.

Джерело: Popular Mechanics