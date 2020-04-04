Погода в Україні на сьогодні, 4 квітня 2020

В Україні 4 квітня синоптики прогнозують теплу погоду без опадів, проте в деяких регіонах очікуються дощі.

На Заході країни хмарна з проясненнями погода, проте у Львівській, Волинській та Рівненській областях все ж пройдуть дощі. Температура удень 9°…1°, вночі -2°…2°.

У північних регіонах повітря прогріється до 12° вдень і до 3° ночі.

Читайте: Глобальне потепління на 1,5 ° – вчені дали новий прогноз

У центральних областях також хмарно з проясненнями та без опадів, вдень 11°…14°, вночі -1°…2.°

На Півдні та на Сході вдень повітря прогріється до 16°, проте вночі варто приготуватися до заморозків у -1°.

До речі, за прогнозами метеорологів, літо 2020 на Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати + 40 ° C.