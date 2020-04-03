Вивчення іноземних мов, не виходячи з дому: як організувати навчання онлайн

Можливість вивчення іноземних мов онлайн важлива не лише під час карантину. Популярність дистанційного навчання постійно зростає, що свідчить про його ефективність та практичну цінність.

Ми розглянемо варіанти вивчення іноземних мов, не виходячи з дому, та розкажемо про перші кроки в організації навчання.

Що треба зробити перед початком навчання

Потрібно мати обґрунтовану мотивацію, поставлену мету та чіткий план дій.

Необхідність підвищити свою цінність на ринку праці, бажання вступити до закордонного університету, ЗНО з англійської чи необхідність скласти IELTS – приклади сильної зовнішньої мотивації.

Мета вивчення мови має бути чіткою і конкретною. Наприклад, формулювання: Я хотів би знати англійську – не є чітким. Замініть його на: До літа я маю добре говорити на тему продажів і знати граматику на В2.

Із чіткою ціллю можна вже будувати план занять. Підготовчий етап є гарантією стабільної та продуктивної роботи, тому важливо приділити йому достатньо уваги.

Що необхідно для складання плану:

Розподіл часу. Потрібно реально оцінити, скільки годин на день або тиждень буде виділено на навчання. Краще одразу внести конкретний час і дні до календаря, щоб привчатися до регулярної роботи. Тільки регулярність приносить бажаний результат. Визначення нинішнього рівня знання мови. Можна онлайн пройти кілька тестів на знання граматики, лексики і сприйняття розмовної мови. Це допоможе вам підібрати навчальні матеріали й поступово збільшувати навантаження. Братися за перегляд новин BBC та прочитання Вірджинії Вульф із початковим рівнем англійської не варто. Підбір навчальних матеріалів: підручники та онлайн-ресурси. В інтернеті можна знайти дуже багато додатків, блогів, сайтів, каналів та відео для тих, хто вивчає мови. Не варто намагатися стежити за багатьма одразу. Краще сформувати чіткий перелік джерел для постійної роботи. До такого переліку потрібно внести:

один-два онлайн-словника (краще, якщо вони надаватимуть приклади використання слів у контексті);

два-три підручника, які містять інформацію про правила граматики у зручному для учня вигляді;

два-три ресурси, де можна знайти підбірку лексики з різних тем;

один-два підкасти для тренування навичок сприймання мову на слух та вимови;

п’ять шість, на яких можна робити вправи, які автоматично перевіряються.

Такий набір – базовий для початківців, які планують займатися самостійно. Потрібно поступово збільшувати навантаження, раз на півмісяця оновлювати перелік навчальних матеріалів.

Навчальні ресурси підбирають залежно від актуального рівня володіння мовою. Якщо одразу братися за складні теми, то можна втратити мотивацію, час та сили.

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Важливо пам’ятати, що систематичність і регулярність – запорука успіху. Допоможе ведення так званого журналу успішності – відмітки про певні досягнення. Краще ставити короткострокові цілі, наприклад:

щотижня вчити 50 слів (списки бажано складати заздалегідь);

кожні два тижні вивчати і закріплювати нову граматичну тему;

щомісяця дивитися один фільм іноземною мовою.

Якщо постійно перед очима мати звіт за своїм прогресу, то зростає мотивація.

Самостійна робота дійсно може бути результативною, але вимагає значного рівня концентрації. Також рано чи пізно можуть виникнути питання, на які важко знайти відповідь самостійно. Тому варто розглянути варіант вивчення мови під керівництвом викладача. Для цього можна пошукати курси, які проводять заняття онлайн, або знайти онлайн-репетитора.

Як знайти репетитора для занять онлайн

Будь-яка мова є живою та динамічною, має правила та винятки з них, особливості вимови та інтонації, лексичні деталі. Якщо людина не має досвіду вивчення іноземної мови, то досить складно зорієнтуватися й побудувати чіткий навчальний план.

Репетитор для занять іноземною мовою – найкращий варіант для індивідуального підходу. Викладач швидко допоможе визначити навчальні цілі, слабкі та сильні сторони та побудувати план роботи.

Репетитор для дітей потрібен, що направляти енергію та підтримувати інтерес дитини. Діти швидко вчаться, але для навчання потрібен контроль. У дорослих може бути більше мотивації, проте іноді складніше розбиратися з особливостями вимови чи граматичними правилами.

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Окремо важливою перевагою репетитора є можливість розвивати лінгвосоціальну компетентність, тобто здатність спілкуватися природною іноземною мовою. Як заповнювати паузи, переривати або продовжувати розмову, використовувати різні способи спрямування бесіди.

Щоб займатися іноземною мовою, наприклад, під час карантину, потрібно знайти репетитора, який викладає онлайн. Такі заняття зручні тим, що вам не обов’язково шукати викладача зі свого міста. Його можна знайти в інтернеті. Для цього існують платформи для пошуку репетиторів.

На таких платформах зручно спочатку ознайомитися з анкетою викладача: освіта, досвід, відгуки інших учнів, ціна за заняття.

Можна поєднувати заняття з репетитором і займатися самостійно, використовуючи безкоштовні ресурси для вивчення іноземних мов. У такому випадку за місяць цілком можливо вже досягти певних результатів, навіть не виходячи з дому.

Якщо у вас немає можливості займатися з викладачем, Факти ICTV зібрали для вас кілька порад з вивчення англійської мови.