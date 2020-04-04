У багатьох країнах світу щорічно 4 квітня – в день кончини святого Ісидора Севільського – відзначають День інтернету, який в 1998 році був санкціонований Папою Іоанном Павлом II. Однак офіційно святий покровитель Інтернету ще не затверджений.

Католицький святий Ісидор Севільський здобув популярність завдяки любові до наук. Він є автором однієї з перших книг з етимології, першим представив роботи Аристотеля в Іспанії, був реформатором і людиною широких поглядів.

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4 квітня відзначається неофіційне свято – День веб-майстра.

Дата цього свята обрана не випадково, адже цифри 4.04 нагадують помилку 404 (Сторінку не знайдено), що має пряме відношення до роботи веб-майстрів.

4 квітня іменини відзначають Василина, Василь, Сергій, Клавдій, Таїсія, Аглая, Поліна, Дарина, Софія.



Народні прикмети на 4 квітня:

Якщо на небі сині хмари – буде теплий дощ.

Сніг 4 квітня зійшов, і на цьому місці почала укладатися павутинка – потрібно чекати перешкод в урожаї, він буде небагатим

Що не можна робити 4квітня:

У цей день не можна виносити сміття з двору оскільки можна накликати біду.

Також не можна прати, адже люди говорили, що за допомогою вивішених у дворі речей у дім може залізти всяка нечисть.

Не можна зловживати м’ясними стравами.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіціних свят в Україні на 2020 рік.