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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 4 квітня, місячний день

У суботу, 4 квітня, Місяць перебуває в знаку Лев. Це 12 місячний день.

У цей період рекомендується більше часу приділити саморозвитку. Хороший день для кардинальних змін.

Найбільш енергетично потужний день, однак з цією енергетикою потрібно бути обережніше.

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Потрібно усвідомлено підходити до важливих рішень і правильно розподіляти свій час.

Місяць перебуває в фазі Зростаючий Місяць. У багатьох людей поліпшується самопочуття, підвищуються настрій, фізична і емоційна активність.

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