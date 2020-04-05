Погода в Україні на сьогодні, 5 квітня 2020

В Україні 5 квітня очікується сонячна і тепла погода, але з нічними заморозками у деяких областях.

У західних областях очікується +11-14° вдень, вночі від 0° до -3°.

У північних регіонах повітря прогріється до +12° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до -2°.

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У центральних областях температура вдень становитиме +10-13°, вночі від -1° до +1°.

Тепліше буде у східних та південних регіонах. Синоптики прогнозують від +10° до +15° вдень. Вночі також очікується плюсова температура від +2° до +4°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.