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Тигр і лев. Як зі смартфона дивитися тварин у 3D із Google

3D-зображення тварин у пошуковику Google, які можна розглядати за допомогою технології доповненої реальності (AR), стали доступні більшій кількості власників смартфонів.

Тигр і лев. Як зі смартфона дивитися тварин у 3D із Google

Також розширився список тварин, яких можна “помістити” до себе в кімнату через камеру смартфона.

Щоб повеселитися на самоізоляції та розглянути тварин онлайн, потрібно зробити:

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  • У пошуковій системі Google ввести назву однієї з тварин: алігатор, вудильник (риба), бурий ведмідь, кішка, рись, лабрадор, мопс, ротвейлер, качка, орел, імператорський пінгвін, коза, їжак, кінь, лев, панда, ара, єнот, восьминіг, акула, шотландський поні, змія, тигр, черепаха.
  • Обрати функцію перегляду моделі тварини через камеру смартфона в доповненій реальності.
  • Розмістити модель тварини на плоскій поверхні.

Нагадаємо, Google випустив дудл про важливість карантину через поширення коронавірусу в світі.

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