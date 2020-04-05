Тигр і лев. Як зі смартфона дивитися тварин у 3D із Google

3D-зображення тварин у пошуковику Google, які можна розглядати за допомогою технології доповненої реальності (AR), стали доступні більшій кількості власників смартфонів.

Також розширився список тварин, яких можна “помістити” до себе в кімнату через камеру смартфона.

Щоб повеселитися на самоізоляції та розглянути тварин онлайн, потрібно зробити:

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У пошуковій системі Google ввести назву однієї з тварин: алігатор, вудильник (риба), бурий ведмідь, кішка, рись, лабрадор, мопс, ротвейлер, качка, орел, імператорський пінгвін, коза, їжак, кінь, лев, панда, ара, єнот, восьминіг, акула, шотландський поні, змія, тигр, черепаха.

Обрати функцію перегляду моделі тварини через камеру смартфона в доповненій реальності.

Розмістити модель тварини на плоскій поверхні.

Нагадаємо, Google випустив дудл про важливість карантину через поширення коронавірусу в світі.