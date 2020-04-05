Тигр і лев. Як зі смартфона дивитися тварин у 3D із Google

3D-зображення тварин у пошуковику Google, які можна розглядати за допомогою технології доповненої реальності (AR), стали доступні більшій кількості власників смартфонів.
Також розширився список тварин, яких можна “помістити” до себе в кімнату через камеру смартфона.
Щоб повеселитися на самоізоляції та розглянути тварин онлайн, потрібно зробити:
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- У пошуковій системі Google ввести назву однієї з тварин: алігатор, вудильник (риба), бурий ведмідь, кішка, рись, лабрадор, мопс, ротвейлер, качка, орел, імператорський пінгвін, коза, їжак, кінь, лев, панда, ара, єнот, восьминіг, акула, шотландський поні, змія, тигр, черепаха.
- Обрати функцію перегляду моделі тварини через камеру смартфона в доповненій реальності.
- Розмістити модель тварини на плоскій поверхні.
Нагадаємо, Google випустив дудл про важливість карантину через поширення коронавірусу в світі.