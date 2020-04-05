Вербну неділю у 2020 році християни відзначатимуть 12 квітня.
У цей день закінчується підготовка перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст.
Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.
Заборони на Вербну неділю
Вербна неділя випадає на Великий піст, тому її заборонено святкувати шумно.
У цей день можна провідати родичів, але влаштовувати застілля і гуляння не варто.
Також категорично заборонено сваритися і з’ясовувати стосунки. Вербну неділю бажано провести в молитві й освятити в церкві гілочки верби.
До слова, гілочки заборонено викидати, навіть якщо вони зів’януть. Їх можна тільки спалити.
Читайте: Коли Великдень у 2020 році
Традиції на Вербну неділю
Традиційно в цей день віряни ходять до церкви, щоб помолитися та освятити гілочки верби, зрізані напередодні до світанку. Ці гілочки є оберегом будинку. Їх вішають біля ікон і вірять, що це приносить здоров’я і достаток.
В умовах карантину через коронавірус освячувати лозу у Вербну неділю і святити паски та великодні страви на Великдень будуть тільки на вулиці. Віруючих просять при цьому не скупчуватися біля храмів і дотримуватися відстані між собою.
Зазвичай під час богослужіння необхідно стояти до кінця церковної служби із запаленою свічкою.
Виходячи з церкви, віряни торкаються один одного лозою, примовляючи:
Не я б’ю — верба б’є,
За тиждень — Великдень,
Недалечко — червоне яєчко!
До слова, Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.