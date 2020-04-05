Вербну неділю у 2020 році християни відзначатимуть 12 квітня.

У цей день закінчується підготовка перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст.

Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.

Заборони на Вербну неділю

Вербна неділя випадає на Великий піст, тому її заборонено святкувати шумно.

У цей день можна провідати родичів, але влаштовувати застілля і гуляння не варто.

Також категорично заборонено сваритися і з’ясовувати стосунки. Вербну неділю бажано провести в молитві й освятити в церкві гілочки верби.

До слова, гілочки заборонено викидати, навіть якщо вони зів’януть. Їх можна тільки спалити.

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Традиції на Вербну неділю

Традиційно в цей день віряни ходять до церкви, щоб помолитися та освятити гілочки верби, зрізані напередодні до світанку. Ці гілочки є оберегом будинку. Їх вішають біля ікон і вірять, що це приносить здоров’я і достаток.

В умовах карантину через коронавірус освячувати лозу у Вербну неділю і святити паски та великодні страви на Великдень будуть тільки на вулиці. Віруючих просять при цьому не скупчуватися біля храмів і дотримуватися відстані між собою.

Зазвичай під час богослужіння необхідно стояти до кінця церковної служби із запаленою свічкою.

Виходячи з церкви, віряни торкаються один одного лозою, примовляючи:

Не я б’ю — верба б’є, За тиждень — Великдень, Недалечко — червоне яєчко!

До слова, Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.