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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 5 квітня

5 квітня в Україні святкують День геолога. Щороку він відзначається у першу неділю квітня.

Це свято вважається професійним днем усіх людей, що працюють у сфері видобутку корисних копалин.

За православним календарем, 5 квітня вшановується пам’ять святого Никона. Здавна у цей день висаджували яблуні і горобину. Також в цей день було прийнято прибирати в будинку і у дворі.

Іменини 5 квітня святкують Василь, Лідія, Никон, Іван.

Читайте: Календар свят на квітень 2020

Прикмети на 5 квітня: 

  • Сині хмари небом пливуть – до теплих дощів.
  • Якщо день теплий, а вночі заморозки, погода у квітні буде погожою.
  • Опівдні сонце виглянуло – до спекотного літа. Якщо похмуро вдень, то літні місяці будуть дощові.
  • Ясне і зоряне небо вночі – до ранкових заморозків.

Що не можна робити 5 квітня: 

  • Сьогодні не можна байдикувати, адже здавна в цей день потрібно прибирати.
  • Не можна погано говорити про своїх ворогів чи недругів. Навпаки, потрібно бажати всім добра.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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