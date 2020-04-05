5 квітня в Україні святкують День геолога. Щороку він відзначається у першу неділю квітня.

Це свято вважається професійним днем усіх людей, що працюють у сфері видобутку корисних копалин.

За православним календарем, 5 квітня вшановується пам’ять святого Никона. Здавна у цей день висаджували яблуні і горобину. Також в цей день було прийнято прибирати в будинку і у дворі.

Іменини 5 квітня святкують Василь, Лідія, Никон, Іван.

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Прикмети на 5 квітня:

Сині хмари небом пливуть – до теплих дощів.

Якщо день теплий, а вночі заморозки, погода у квітні буде погожою.

Опівдні сонце виглянуло – до спекотного літа. Якщо похмуро вдень, то літні місяці будуть дощові.

Ясне і зоряне небо вночі – до ранкових заморозків.

Що не можна робити 5 квітня:

Сьогодні не можна байдикувати, адже здавна в цей день потрібно прибирати.

Не можна погано говорити про своїх ворогів чи недругів. Навпаки, потрібно бажати всім добра.

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