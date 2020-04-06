У вівторок, 7 квітня, на всій території України синоптики прогнозують суху та сонячну погоду.

Вночі у більшості областей вночі можливі заморозки, проте вдень, наприклад, на Закарпатті, температура сягатиме +20, в інших областях на заході – від +17 до +19.

У південних, північних та центральних регіонах +15, на сході – максимум +13.

У Києві без опадів, вночі 0 +2, а вдень 14-16 вище нуля.

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У середу, 8 квітня, теж буде сухо, потепліє на два-три градуси.

Максимальні +20 очікуються на Закарпатті, до +19 – на півночі на заході.

У центральних регіонах та на півдні +18, на сході – до +16.

У столиці сухо і сонячно, вночі 2-4, вдень 17-19 градусів тепла.

На четвер, 9 квітня, синоптики також прогнозують сонце.

На заході та півдні +20, на півночі та у центрі +19, на сході – від +15 до +17.

У Києві сонце, вночі 5-7, вдень 17-19 вище нуля.

У п’ятницю, 10 квітня, в Україну прийдуть дощі. Незначні опади охоплять всю триторію, окрім крайнього заходу та сходу.

На півдні +19, на сході – до +17, у центрі та на Закарпатті +15.

У західних та північних областях – від +11 до +13.

У столиці дощ, вночі 5-7, вдень 11-13 градусів тепла.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.