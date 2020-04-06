Благовіщення 2020 припадає на 7 квітня.

Щороку це свято відзначають рівно за 9 місяців до Різдва Христового.

Цього дня Діва Марія отримала від Архангела Михаїла звістку про те, що незабаром у неї народиться Син Божий, зачатий від Святого Духу. Марія прийняла цю радісну новину як божу волю.

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Саме тому свято назвали Благовіщення – блага звістка.

Цього дня варто присвятити себе саморозвитку, читанню та молитвам до Діви Марії.

Гріхом вважається шити або в’язати. Також бажано не покидати свій дім та не влаштовувати вечірок.

Нагадаємо, у день Благовіщення триває Великий піст. Факти ICTV публікували календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день.