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Факти / Lifestyle

Коронавірус виявили у тигриці в зоопарку Нью-Йорка

Тест на коронавірус тигриці Наді із зоопарку Нью-Йорка показав позитивний результат. У Національній ветеринарній службі Міністерства сільського господарства США заявили, що це перший випадок зараження тигра у світі.

У її сестри Азул, двох амурських тигрів та трьох африканських левів також підозрюють коронавірус. У них почався сухий кашель і зник апетит, але загалом тварини почуваються добре.

У зоопарку вважають, що тигриця могла заразитися від співробітника, у якого хвороба проходила без симптомів.

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За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, у США станом на ранок 6 квітня коронавірусом інфіковано 337 620 осіб, з яких 9 643 померло та 17 530 вже одужали.

Джерело: WCS

Фото: Dreamstime

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