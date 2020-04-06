Модні стрижки 2020: що буде в тренді

Виглядати стильно — означає мати круту стрижку, яка з першого погляду показуватиме ваш характер та виділятиме гідні риси обличчя.

Факти ICTV дізнались, які жіночі стрижки 2020 на коротке та середньої довжини волосся увійшли в моду.

Мегакороткі стрижки

Стрижки 2020 жіночі на коротке волосся відрізняються від стрижок попередніх років своєю природністю. Тут особливо відчувається задум стилістів, які доводять нам, що кожна жінка красива, але потрібно вміти підкреслити цю красу.

У модні стрижки 2020 входить такий екстремальний вибір, як мегакоротка стрижка. Таке рішення виглядає дуже жіночним, незважаючи на форму та вигляд.