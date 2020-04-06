Незважаючи на Великий піст, на Благовіщення православні дозволяють собі більше, ніж зазвичай. У цей день важливо присвятити весь свій час духовному просвітництву, не відволікаючись на роботу та незначні справи.

7 квітня ретельно стежили за погодою. Якщо був дощ, готувалися до хорошого врожаю жита, а якщо гроза – вірили, що вродять горіхи.

Рибалки сподівалися, що в цей день буде дощова погода – це до хорошого улову на весь рік.

Чимало родин у цей день намагалися не сваритися, бо вірили – як проведеш Благовіщення, так пройде рік.

Селяни на Благовіщення чекали вітру, інею і туману – це обіцяло хороший врожай.

Одяг, куплений напередодні свята, не можна було приміряти в цей день, інакше він швидко зіпсується і порветься.

Замовляння на Благовіщення

Ворожіння з гілочкою. Щоб здійснилася мрія, дівчата шукали на вулиці пружну гілочку і перед сном клали її під подушку, загадавши бажання. Якщо на ранок гілочка зламалася, то бажання обов’язково збудеться цього року. Якщо гілочка ціла, мрія не здійсниться.

Ворожіння із птахами. Виходячи на вулицю, дівчата стежили за тим, які птахи їм трапляються на шляху найчастіше. Голуби обіцяли щасливу і радісну весну, ворони – сумну і нудну. Горобці та ластівки обіцяли спокій і стабільність, а плиски і мертві птахи – суєту, фінансові проблеми, нестабільність.

Крім того, з пробудженням дівчата бігли до вікна. Якщо там сидів голуб або синиця, слід було чекати приємних змін і удачі в любові. Горобець обіцяв невдачі та фінансові труднощі.

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Ворожіння з просфоркою. Жінки купували в храмі просфори, сховавши в одну з них копійку. Потім збирали всіх членів сім’ї і просили кожного вибрати собі освячену просфору. Кому попадеться копійка, той весь рік буде щасливий.

Ворожіння з ганчіркою. Щоб дізнатися, яким буде майбутній врожай, господині на ніч вивішували мокру ганчірку на вулиці. Якщо вона висохла до ранку, буде багатий урожай і тепле літо. Якщо ганчірка замерзла, то літо буде дуже холодним, а врожай – поганим.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів і поминальних днів на 2020 рік.