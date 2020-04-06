Карантин, напевно, не зовсім те, чого ви очікували на свій день народження?

Самоізоляція, соціальна дистанція, закриті магазини та торгівельні центри – ще не привід відмовлятися від святкової вечірки.

Незважаючи на карантин в Україні, Факти ICTV зібрали кращі поради, як стильно відсвяткувати день народження вдома.

Підготуйте плейлист

Що за вечірка без музики? Веселі мелодії завжди піднімають та створюють потрібний настрій.

На вашому святі повинна звучати найулюбленіша музика, тому не соромтесь і обирайте! Серед новинок – альбоми Rare Селени Гомез, After Hours Вікенда та Future Nostalgia Дуа Ліпи.

Поціновувачам джазу, спокійного блюзу або хітів 80-х радимо пошукати підбірки за жанрами.

Apple Music пропонує спеціальну колекцію Єднаймося, присвячену карантину – плейлисти Романтика в ізоляції або Вітальня-танцювальня точно додадуть позитиву у ваш день.

Фільмоніч

До карантину у багатьох з нас не вистачало часу переглянути новий цікавий фільм: зараз з’явилась можливість надолужити згаяне.

Оберіть режисера та перегляньте декілька фільмів його авторства або ж зупиніться на виборі фільмів, що складаються з декількох частин. Поп-корн, піца, зручний диван та телеекран – ідеальні складові для фільмоночі на карантині.

Домашній квест

Якщо ви живете не одні, можна натякнути на організацію квестів просто у квартирі! Іменинник, який шукає подарунки на свій день народження, виконує завдання для проходження рівнів та виграє квест, точно не поскаржиться на зіпсоване карантином свято.

Квести потрібно планувати з урахуванням розмірів помешкання. Але навіть якщо квартира однокімнатна, завжди залишається якийсь куточок, куди можна заховати найкращий подарунок для іменинника. Побільше креативу!

Вечірка у стилі Pub Crawl

Під час карантину влаштувати справжній барний тур (або Pub Crawl) точно не вийде.

Але це не означає, що бар не можна створити у себе вдома.

Увімкніть улюблену музику, запаліть свічки, розставте в кожній кімнаті різні охолоджені напої і… вуаля – ви отримаєте власний Pub Crawl!

Такий тур обов’язково потрібно проводити з друзями: для цього використовуйте месенджери або додатки для відеоконференцій.

Якщо ви живете в квартирі-студії, смакувати напоями цікавіше у різних положеннях: на дивані, на балконі чи прямо на столі.

Вивчіть рецепти, як приготувати смачні коктейлі та вразити решту своїх домочадців, взявши на себе роль бармена.

Не забудьте про торт!

Торт зі свічками – головний символ дня народження.

Соціальна дистанція не означає, що ви повинні відмовитись від торту: навпаки, імениннику дістанеться найбільший шматок торту!

Деякі пекарні в Україні все ще працюють. Але якщо ви не збираєтесь їхати за покупками, чи сподіватись на сервіс доставки – спечіть власний пиріг та прикрасьте його так, як забажаєте.