6 квітня святкують Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку, а також Всесвітній день настільного тенісу та свіжого пива.

За календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Захарії Печерського, а також мучеників Стефана і Петра Казанських.

Іменини 6 квітня відзначають: Артем, Петро, Мартин, Яків, Стефан та Захар.

Народні прикмети і традиції

Якщо сьогодні потеплішало, то невдовзі знову будуть нічні морози;

Якщо вночі тепло, то весна буде спекотною;

Якщо вранці на траві видно росу, то літо буде врожайним;

Якщо сніг розтанув, то зима остаточно відступила;

Якщо на вулиці туманно, то невдовзі прийде потепління.

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Що не можна сьогодні робити

Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику;

Не можна виходити з дому без потреби;

Не можна вживати жирну та шкідливу їжу;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам та негативним думкам;

Не можна відмовляти у допомозі, якщо вона справді потрібна.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.