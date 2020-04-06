6 квітня святкують Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку, а також Всесвітній день настільного тенісу та свіжого пива.
За календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Захарії Печерського, а також мучеників Стефана і Петра Казанських.
Іменини 6 квітня відзначають: Артем, Петро, Мартин, Яків, Стефан та Захар.
Народні прикмети і традиції
Якщо сьогодні потеплішало, то невдовзі знову будуть нічні морози;
Якщо вночі тепло, то весна буде спекотною;
Якщо вранці на траві видно росу, то літо буде врожайним;
Якщо сніг розтанув, то зима остаточно відступила;
Якщо на вулиці туманно, то невдовзі прийде потепління.
Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік
Що не можна сьогодні робити
Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику;
Не можна виходити з дому без потреби;
Не можна вживати жирну та шкідливу їжу;
Не можна піддаватись шкідливим звичкам та негативним думкам;
Не можна відмовляти у допомозі, якщо вона справді потрібна.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.